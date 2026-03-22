Fino a questa stagione, il dischetto era territorio sicuro per Riccardo Orsolini, per non dire casa. Nessun portiere era mai riuscito a parargli un rigore: una statistica pesantissima, simbolo della sua mentalità. In questa stagione però, qualcosa è cambiato.

Orsolini, tra rigore e statistiche

Contro la Lazio, al Dall’Ara, si è ripetuto ciò che sembrava quasi impossibile: Orsolini fermato su rigore. Il penalty assegnato al minuto 51, sullo 0-0, poteva indirizzare la gara. Non è un caso isolato: è già la seconda volta in stagione. Un dettaglio che, più che nei numeri, pesa nel significato.

Nel complesso, infatti, la stagione dell’esterno del Bologna resta solida: 7 gol in 28 presenze, xG in linea (7.54) e una produzione offensiva costante. Anche dal dischetto i numeri non sono negativi: 3 rigori segnati su 4, il 75% di conversione. Ma è proprio il confronto con il passato a cambiare la prospettiva: Orsolini non era solo affidabile, era perfetto.

L’episodio che cambia una partita

Episodi come quello contro la Lazio spiegano anche altro. Il Bologna, dopo l’errore, ha progressivamente perso inerzia fino allo 0-2 finale: segno di quanto certi momenti incidano sull’andamento delle partite. Sembra quasi, che – sul momento – la squadra di Vincenzo Italiano conti di più su questi episodi che sull’effettiva prestazione.

Dopo questa mancata occasione, il gruppo ha perso progressivamente fiducia, fino a cedere nel finale sotto i colpi di Taylor. Il calcio vive e si costruisce anche su questi momenti e quel pallone parato ha rappresentato, per i rossoblù, una porta che si chiude.

Bologna, una stagione riflessa sui numeri di Orsolini

Allargando lo sguardo, emergono alcuni piccoli segnali che riguardano le prestazioni di Orsolini: 6 grandi occasioni mancate e una percentuale realizzativa del 10%. Nulla di allarmante, ma abbastanza per parlare di una stagione leggermente meno cinica.

Due rigori parati in pochi mesi possono essere una semplice oscillazione, oppure essere il riflesso di una confusione generale che riguarda tutti i rossoblù. Probabilmente entrambe le cose.

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