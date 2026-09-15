Bologna, Orsolini ci prova: obiettivo rientro col Torino?

Riccardo Orsolini vuole provarci. L’infortunio rimediato contro l’Atalanta, una lesione ai flessori della coscia sinistra, sembrava poterlo tenere ai box più a lungo, ma l’esterno del Bologna sta lavorando per rientrare prima della sosta e, soprattutto, per avere una possibilità di essere convocato sabato contro il Torino.

Orsolini, obiettivo convocazione per Bologna-Torino

Il margine è ridotto. I giorni che separano i rossoblù dalla sfida con i granata non sono molti e forzare il recupero non è un’opzione. Sarà la risposta della gamba al lavoro dei prossimi allenamenti a stabilire se Orsolini potrà davvero tornare a disposizione di Domenico Tedesco. Al momento, quindi, la sua presenza rimane in forte dubbio, ma il giocatore, secondo quanto riporta Dario Cervellati sul Corriere dello Sport, ha fissato l’obiettivo e sta facendo il possibile per avvicinarlo.

Tedesco attende il ritorno di Riccardo Orsolini

Il Bologna, dal canto suo, aspetta segnali positivi da Orsolini. La qualità e l’incisività del giocatore rossoblù sono una risorsa importante per l’attacco, soprattutto in una gara delicata come quella contro il Torino. Tedesco è in attesa, ma attualmente è lo staff medico che può verificare e monitorare l’evoluzione dell’infortunio.

La ripresa a Casteldebole

Dopo la trasferta di Napoli, la squadra è tornata ieri a lavorare a Casteldebole. I calciatori maggiormente impiegati al Maradona hanno svolto una seduta in palestra, mentre il resto del gruppo si è allenato sul campo.

Da domani inizierà invece la preparazione vera e propria in vista del Torino. Saranno proprio i prossimi giorni a chiarire il quadro e a dire se Orsolini potrà almeno strappare una convocazione prima della lunga pausa del campionato.

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