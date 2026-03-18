Riecco Lykogiannis: possibile titolare contro la Roma

È pronto a tornare dal primo minuto. E in una partita di un certo peso per la stagione rossoblù. Charalampos Lykogiannis potrebbe partire titolare in Roma-Bologna, ritorno dell’ottavo di finale di Europa League in programma domani all’Olimpico. Il greco fermato da un infortunio a febbraio, tornato disponibile ha ritrovato il campo solo da subentrato per pochi minuti. Ora, Italiano potrebbe puntare su di lui contro la Roma, vista anche l’assenza di Juan Miranda.

Lykogiannis: titolare un mese dopo l’ultima volta?

8 febbraio, derby d’Emilia perso dal Bologna contro il Parma: ad oggi l’ultima partita da titolare di Charalampos Lykogiannis. Perché a gara in corso è costretto al cambio per un problema fisico. Gli esami evidenziano una tendinopatia acuta dei flessori destri. Il tempo di recupero stimato è di tre settimane. Il greco in effetti torna disponibile esattamente un mese dopo: scende in campo contro il Verona nel quarto d’ora finale, partita in cui il Bologna non riesce a recuperare lo svantaggio.

Anche nella gara d’andata di Europa League contro la Roma, solo 10 minuti sul finale per Lykogiannis. Evidentemente il greco ha bisogno di ritrovare forma fisica e minutaggio a poco a poco dopo l’infortunio. Nell’ultima di campionato contro il Sassuolo non è sceso in campo. Questo potrebbe essere un vantaggio per la sfida di domani: Lyko ha riposato domenica, potrebbe essere in condizione per partire titolare contro la Roma. Il suo ritorno dopo più di un mese dall’ultima volta.

Roma-Bologna, le possibili scelte di Italiano sugli esterni bassi

Italiano deve scegliere, in vista di Roma-Bologna. Ha tre nomi per due posti. Lykogiannis, Joao Mario e Zortea i papabili per i due esterni bassi. Non è a disposizione Miranda squalificato dopo l’ammonizione nella partita d’andata. La scelta più naturale a sinistra sarebbe Lyko, nonostante non abbia minuti nelle gambe. L’alternativa sarebbe Joao Mario che ha ricoperto quel ruolo -non suo- nel periodo di emergenza quando sia il greco che Miranda erano fermi ai box.

Lykogiannis sembra comunque in vantaggio su Joao Mario per un posto da titolare in Roma-Bologna. La certezza assoluta si avrà dopo la sessione di rifinitura di oggi. Anche per quanto riguarda l’esterno destro: se a sinistra dovesse esserci Lyko, dall’altra parte quasi sicuramente vedremo Zortea. Il difensore italiano -al contrario della possibile alternativa Joao Mario (titolare all’andata)- è stato impiegato anche contro il Sassuolo, ma è pronto agli straordinari.

Fonte: Stefano Brunetti, Stadio

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