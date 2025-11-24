Radio Casteldebole – Alla conquista di un altro obiettivo

Lunedì. Il primo giorno della settimana, quello in cui si torna a lavorare; il che, generalmente, non lo rende amato da molti. Lunedì da un sapore diverso, invece, per il Bologna. Il successo con l’Udinese di sabato, infatti, ha galvanizzato i Rossoblù dopo una sosta Nazionali caratterizzata da infortuni e notizie non proprio piacevoli. Una vittoria che ha scacciato qualsiasi tipo di fantasma e, soprattutto, ha dimostrato che anche davanti alle tante difficoltà la banda di Italiano non molla. Una banda unita, forte e grintosa, che ora vuole regalare alla città di Bologna un nuovo sogno, partendo già da questo giovedì contro il Red Bull Salisburgo.

Mattinata di ripresa, con la sorpresa Freuler

Goduto il giorno di riposo, questa mattina il Bologna è tornato come di consueto ad allenarsi. All’orizzonte la quinta giornata di League Phase di Europa League, che vedrà i Rossoblù affrontare gli austriaci del Red Bull Salisburgo. In campo dalle 11 di questa mattina, Orsolini e compagni si sono divisi come di consueto in due canonici gruppi di lavoro. Il primo, composto da chi ha giocato di più con l’Udinese, ha svolto una seduta di scarico, mentre il secondo, composto dai restati membri del gruppo squadra, ha svolto una partitella a metà campo.

Qualche novità in più, invece, è arrivata dall’infermeria. Mentre Lukasz Skorupski continuava le sue sessioni di terapie, infatti, in campo insieme al gruppo squadra si sono intravisti Emil Holm, Jonathan Rowe, Nicolò Cambiaghi e, a sorpresa, anche Remo Freuler. Seduta differenziata, ovviamente, per tutti e quattro, con i primi tre che probabilmente stanno cominciando a testare le condizioni per un possibile ritorno in campo, mentre per Freuler potrebbe trattarsi di una semplice corsetta per mantenere attive le gambe.

Prossima fermata Bologna-Red Bull Salisburgo

E dopo il successo in campionato, il Bologna ora vuole continuare a sognare anche in Europa. Per farlo, sarà necessario dare continuità ad un periodo di forma già di per sè straordinario, che vede i Rossoblù imbattuti da undici partite consecutive, anche giovedì al Dall’Ara contro il Salisburgo. Momentaneamente a quota cinque punti, infatti, i felsinei distano tre punti dall’ottavo posto, ma hanno davanti a loro esattamente 16 squadre, simbolo che se si vorrà centrare la qualificazione diretta agli ottavi bisognerà continuare a vincere anche in Europa.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook