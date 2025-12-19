Ritorna Bologna-Inter: uno storico recente “bilanciato”

Italiano e Chivu sono pronti a contendersi la finale di Supercoppa italiana. La semifinale tra Bologna e Inter è programmata per oggi, venerdì 19 dicembre, alle 20:00 italiane all’Al-Awwal Park di Riad. Da una parte, la velocità e la qualità offensiva dei rossoblù; dall’altra la solidità della formazione nerazzurra, attualmente capolista in Serie A.

Recentemente, il Bologna ha fatto la voce grossa sui loro prossimi avversari. L’ultimo incrocio lo ricordano ancora sotto le Due Torri: al Dall’Ara, una rovesciata in pieno recupero di Orsolini ha piegato l’ultima Inter di Inzaghi. Ma come sono andati gli ultimi dieci scontri tra le due squadre?

Da Mihajlović a Italiano: come sono andati gli ultimi Bologna-Inter

Allargando la lente di ingrandimento sugli ultimi dieci scontri tra Bologna e Inter, il risultato ottenuto potrebbe rivelarsi inatteso per molti. Per trovare il primo in ordine cronologico, si deve tornare al 3 aprile 2021: al Dall’Ara, Romelu Lukaku firmò la vittoria di misura degli ospiti sulla formazione guidata da Siniša Mihajlović. Vittoria replicata il 18 settembre, quando a San Siro l’Inter di Inzaghi travolse il Bologna 6-1. Alla doppietta nerazzurra, il Bologna replicò con la sua prima vittoria interna nella serie. Il 27 aprile 2022, infatti, Sansone e Arnautović firmarono la rimonta dopo il gol del momentaneo vantaggio di Perisic. Dopo il secondo 6-1 dell’Inter, tuttavia, il Bologna accorciò ancora una volta le distanze con Thiago Motta (1-0, il 26 febbraio 2023).

Il primo pareggio arrivò il 7 ottobre 2023 a San Siro: ottavo turno di Serie A, dopo il doppio vantaggio dei padroni di casa, Orsolini e Zirkzee assicurarono un punto all’allenatore italo-portoghese. Il 20 dicembre 2023, il primo e unico incrocio in Coppa Italia se lo aggiudicò il Bologna per 1-2, a cui successe il ritorno di campionato in Emilia, vinto di misura dai nerazzurri grazie al gol di Bisseck. Prima dell’ultima sfida citata in introduzione, manca il secondo pareggio tra Bologna e Inter: sempre un 2-2, sempre a San Siro, ma con Vincenzo Italiano sulla panchina degli ospiti. Il bilancio recente, quindi, conta 4 vittorie a testa e due pareggi. Stasera, però, le due squadre lotteranno per qualcosa di più.

Una Supercoppa per rompere gli equilibri

La prossima sfida avrà un sapore diverso dalle dieci appena citate. Per chi vince non sarebbe solo un successo pesante, ma l’occasione di alzare il primo trofeo dell’anno. Ad attenderla ci sarà il Napoli di Antonio Conte, che ha già conquistato la finale battendo il Milan 2-0.

In questa stagione, Bologna e Inter non si sono ancora affrontate in campionato (il 4 gennaio 2026 la gara d’andata a San Siro; il 24 maggio, invece, il ritorno in casa rossoblù). Dopo dieci match in cui è prevalso l’equilibrio, la posta in palio si alza notevolmente. Vincere la Supercoppa a distanza di sette mesi dalla Coppa Italia sarebbe l’ennesima dimostrazione di un percorso in continua crescita da parte della squadra di Italiano. L’Inter, tuttavia, è arrivata in Arabia da favorita e non vuole sprecare l’opportunità di allargare la bacheca.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook