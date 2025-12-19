Serata di debutti: Italiano e Chivu a confronto in Supercoppa

Questa sera alle 20 il Bologna di Vincenzo Italiano e l’Inter di Cristian Chivu si sfideranno nella seconda semifinale di Supercoppa italiana. Sia per i felsinei che per i nerazzurri si tratterà di un match da dentro o fuori, dal momento che i vincitori andranno a scontrarsi in Finalissima con il Napoli di Antonio Conte (vincente per 2-0 sul Milan).

Verso Bologna-Inter: Italiano e Chivu alla prima esperienza in Supercoppa

Mentre Vincenzo Italiano e il Bologna si sono guadagnati l’opportunità di giocarsi la sfida odierna vincendo la scorsa edizione della Coppa Italia, i nerazzurri si sono qualificati grazie al secondo posto ottenuto l’anno scorso in campionato. La sfida di questa sera, però, si preannuncia interessante anche per un altro motivo: nessuno dei due tecnici, infatti, aveva ancora affrontato una partita di Supercoppa italiana.

Ciononostante, il mister rossoblù può vantare una maggiore esperienza accumulata in competizioni esterne alla Serie A. Ai tempi della Fiorentina, ad esempio, il tecnico siciliano è arrivato a giocare la finale di Conference League per tre edizioni consecutive. Una volta approdato sotto le Due Torri, poi, Italiano è finalmente riuscito a mettere in bacheca il suo primo trofeo, conducendo il Bologna alla vittoria della sua terza Coppa Italia. Adesso, il club rossoblù può puntare alla conquista di un’altra storica competizione.

D’altra parte, Cristian Chivu può vantare ben due Supercoppe vinte da giocatore proprio ai tempi dell’Inter. In qualità di allenatore, invece, il tecnico rumeno è alla sua prima partecipazione. Tra lui e la terza Supercoppa della sua carriera, dunque, ci sono ora due ostacoli: il Bologna e, se dovesse raggiungere la finale, il Napoli.

(Fonte: Gazzetta dello Sport, Matteo Dalla Vite, Filippo Conticello)

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook