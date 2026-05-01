Bologna FC
Robert Acquafresca: «Il limite di questo Bologna sono stati i punti lasciati al Dall’Ara»
L’ex rossoblù ha analizzato la crescita della squadra: fiducia in Sartori e Italiano, ma serve maggiore continuità.
Se c’è un personaggio che lega Bologna e Cagliari quello è Robert Acquafresca: una traiettoria fatta di slanci e frenate, di promesse mantenute a metà. In Sardegna l’attaccante trovò continuità e gol, mentre sotto le Due Torri – tra il 2011 e il 2016 – non riuscì mai davvero a esplodere. Oggi, però, la sua vita ha preso una piega diversa: lavora nel settore immobiliare, osserva il calcio con occhio più distaccato e soprattutto segue da vicino la crescita del figlio Edoardo, attaccante dell’Under 14 del Cagliari. L’ex rossoblù ha però rilasciato schiette dichiarazioni sul momento del Bologna – riportate su La Repubblica. Ecco le sue parole.
Le dichiarazioni di Robert Acquafresca sul Bologna
Guardando al Bologna di oggi, Acquafresca valuta il percorso tutto sommato coerente:
«Ci sono cicli nel calcio. O riesci a mantenere uno standard altissimo per anni, come ha fatto l’Atalanta, oppure è normale attraversare fasi di assestamento. A Bergamo hanno saputo rinnovarsi continuamente senza perdere competitività, mentre a Bologna questo processo è riuscito solo in parte».
Secondo lui, la differenza passa inevitabilmente dalla qualità della dirigenza…
«Figure come Di Vaio e Sartori incidono tantissimo. Marco lo conosco bene, è una persona equilibrata e preparata. Sartori, poi, è una garanzia: ha sempre dimostrato di saper rimettere in carreggiata le squadre. Sono convinto che troverà la soluzione anche stavolta».
Sul campo, invece, il giudizio è positivo ma non privo di riserve:
«La squadra ha personalità e qualità, e con Italiano si vede un’identità chiara. Il vero limite sono stati i punti lasciati al Dall’Ara. Quando vivi di entusiasmo ma allo stesso tempo senti la pressione, mantenere continuità diventa complicato».
Un tema ricorrente è quello delle coppe europee, spesso indicate come un ostacolo. Acquafresca non è d’accordo:
«Non le considero un peso, anzi. Ho giocato l’Europa League e sono esperienze che danno energia e motivazione. Si scende in campo sempre per vincere. Dire che incidono negativamente è più una giustificazione che una realtà, anche perché portano introiti importanti».
Se si parla di futuro, il nome che gli viene spontaneo è quello di Riccardo Orsolini.
«È un giocatore determinante. Quando non è al massimo, il Bologna ne risente. Le parole di Italiano possono aiutarlo a ritrovarsi. Ha le qualità per fare la differenza e mi auguro restiHa le qualità per fare la differenza e mi auguro resti: qui potrebbe costruire anche il suo domani, come ha fatto Di Vaio. Le sirene dall’estero sono forti, ma non sempre rappresentano la scelta migliore nel lungo periodo».
A 29 anni, Orsolini si trova in una fase cruciale della carriera, quella che Acquafresca conosce bene:
«Non sei più un giovane, ma hai ancora tanto da dare. È il momento delle scelte. Io arrivavo da stagioni complicate, ma lui è ancora nel pieno delle sue possibilità».
Intanto, il testimone in famiglia sembra già passato…
«Mio figlio sta seguendo la mia strada, gioca da attaccante. Spero continui così: il calcio insegna disciplina e offre un ambiente sano, lontano da cattive influenze».
E il futuro di Robert Acquafresca?
«Vedo tanti ex compagni diventare allenatori, e anche con successo. Io però mi immagino più in un ruolo dirigenziale, magari nel settore giovanile. Ho ancora tempo per costruire qualcosa in questo senso».
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