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Calciomercato Bologna, Orsolini sotto i riflettori turchi: ecco chi lo punta

Il Bologna si muove tra voci dall’estero e strategie già impostate, con Orsolini osservato speciale e diversi profili giovani nel mirino.

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3 minuti fa

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Riccardo Orsolini (© Bologna FC 1909)
Riccardo Orsolini (© Bologna FC 1909)

C’è un filo che da Casteldebole porta fino a Istanbul. Il Bologna osserva, prende nota per il calciomercato, ma sa bene di essere a sua volta osservato. Dalla Turchia, infatti, rimbalzano voci tutt’altro che casuali. Che, in questo caso, riguardo Orsolini.

Calciomercato Bologna: dalla Turchia puntano Orsolini

Dopo le avances del Galatasaray per Rowe, – secondo quanto riportato da Marcello Giordano su Il Resto del Carlino –anche il Beşiktaş avrebbe inserito il numero 7 rossoblù tra i profili da seguire. Nessuna trattativa formale, ma un interesse che potrebbe tradursi in una presenza diretta sugli spalti. E il rinnovo di Orsolini ancora in sospeso aggiunge un elemento che, in queste dinamiche di calciomercato, per il Bologna pesa.

Como-Bologna live: Riccardo Orsolini (© Damiano Fiorentini)

Riccardo Orsolini (© Damiano Fiorentini)

Il Bologna non resta a guardare: monitorato un profilo del Sassuolo

A Bologna, però, il mercato non si subisce: si prepara. L’eventualità di una partenza sugli esterni apre riflessioni già avviate, con alcuni nomi cerchiato in rosso. Uno tra questi è Cristian Volpato, il talento del Sassuolo cresciuto nella Roma, che risponde a un determinato identikit: qualità tecnica, margini di crescita, capacità di integrarsi in un sistema che già oggi prevede un riferimento come Federico Bernardeschi.

Giovanni Sartori, Calciomercato Bologna (© Bologna FC 1909)

Giovanni Sartori, Calciomercato Bologna (© Bologna FC 1909)

Lo sguardo, però, non si ferma ai confini nazionali. In Argentina, i radar rossoblù sono attivi su Valentín Carboni del Racing Club e sul giovanissimo Tomás Aranda del Boca Juniors, già entrato nei dossier di diversi club europei. È una strategia che continua a privilegiare profili emergenti, monitorati con largo anticipo.

Il nodo Italiano e le incognite in uscita

In avanti, però, l’assetto e le conseguenti scelte si plasmeranno anche in base alle uscite. Thijs Dallinga e Santiago Castro sono sotto osservazione, mentre si studia – come vi avevamo già riportato qui – l’alternativa Espi del Levante.

Ma il vero snodo è un altro: il confronto con Vincenzo Italiano. Senza una linea tecnica condivisa, ogni ipotesi è sospesa. E questo, oggi, cambia prospettiva e responsabilità.

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