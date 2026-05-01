Calciomercato Bologna, Orsolini sotto i riflettori turchi: ecco chi lo punta

C’è un filo che da Casteldebole porta fino a Istanbul. Il Bologna osserva, prende nota per il calciomercato, ma sa bene di essere a sua volta osservato. Dalla Turchia, infatti, rimbalzano voci tutt’altro che casuali. Che, in questo caso, riguardo Orsolini.

Calciomercato Bologna: dalla Turchia puntano Orsolini

Dopo le avances del Galatasaray per Rowe, – secondo quanto riportato da Marcello Giordano su Il Resto del Carlino –anche il Beşiktaş avrebbe inserito il numero 7 rossoblù tra i profili da seguire. Nessuna trattativa formale, ma un interesse che potrebbe tradursi in una presenza diretta sugli spalti. E il rinnovo di Orsolini ancora in sospeso aggiunge un elemento che, in queste dinamiche di calciomercato, per il Bologna pesa.

Il Bologna non resta a guardare: monitorato un profilo del Sassuolo

A Bologna, però, il mercato non si subisce: si prepara. L’eventualità di una partenza sugli esterni apre riflessioni già avviate, con alcuni nomi cerchiato in rosso. Uno tra questi è Cristian Volpato, il talento del Sassuolo cresciuto nella Roma, che risponde a un determinato identikit: qualità tecnica, margini di crescita, capacità di integrarsi in un sistema che già oggi prevede un riferimento come Federico Bernardeschi.

Lo sguardo, però, non si ferma ai confini nazionali. In Argentina, i radar rossoblù sono attivi su Valentín Carboni del Racing Club e sul giovanissimo Tomás Aranda del Boca Juniors, già entrato nei dossier di diversi club europei. È una strategia che continua a privilegiare profili emergenti, monitorati con largo anticipo.

Il nodo Italiano e le incognite in uscita

In avanti, però, l’assetto e le conseguenti scelte si plasmeranno anche in base alle uscite. Thijs Dallinga e Santiago Castro sono sotto osservazione, mentre si studia – come vi avevamo già riportato qui – l’alternativa Espi del Levante.

Ma il vero snodo è un altro: il confronto con Vincenzo Italiano. Senza una linea tecnica condivisa, ogni ipotesi è sospesa. E questo, oggi, cambia prospettiva e responsabilità.

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