Roma-Bologna (3-4), Cambiaghi: «Per il gol devo ringraziare Dallinga»

Triplice fischio allo stadio Olimpico: in una gara al cardiopalma i rossoblù vincono ai supplementari e si qualificano ai quarti di Europa League! Tra le due squadre è stato un botta e risposta continuo iniziato al 22′ con Jonathan Rowe a cui, solo dieci minuti più tardi, ha risposto N’dicka riportando la gara in parità.

I felsinei riescono ad andare nuovamente in vantaggio grazie al rigore trasformato da Bernardeschi e al golazo di Castro. Tuttavia, la Roma riesce a riportarsi sul 3-3 con il rigore segnato da Malen e con la rete di Pellegrini all’80’. A decidere la gara è stato Cambiaghi nel secondo tempo supplementare con un meraviglioso gol su assist di Dallinga. Al termine della gara, proprio l’esterno ha commentato la prestazione dei rossoblù in Roma-Bologna.

Cambiaghi, quali sono state le tue sensazioni dopo il gol decisivo in Roma-Bologna?

«Son felicissimo per questo gol. Lo cercavo da tanto e in più ho aiutato la squadra ad arrivare in quarti finale per il passaggio del turno. Quindi sono felicissimo, veramente, perché ce lo meritiamo. Abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi, siamo stati concentrati tutti, sia chi ha giocato dall’inizio, sia chi è subentrato e quindi son veramente contento. Adesso ci godiamo questo passaggio».

Com’è stato esultare sotto il settore ospiti pieno di tifosi rossoblù?

«Non c’è cosa più bella che festeggiare con i nostri tifosi questo passaggio del turno. Son veramente contento di aver fatto questo gol e di aver festeggiato con loro. Sono convinto che ce lo siamo meritato perché abbiamo fatto una grande partita stando attenti a tutti i dettagli, contro una squadra molto forte, in un campo molto difficile».

Cambiaghi, ci racconti il gol del 4-3 in Roma-Bologna?

«Il mister ci aveva detto di girare all’esterno sotto la punta per cercare di crearci spazio e di non stare attaccati al loro difensore centrale che veniva molto forte in pressione. Ho fatto questo movimento e poi Thijs (Dallinga, ndr) è stato veramente bravissimo, mi ha dato una palla coi tempi giusti e senza pensarci ho visto il portiere in uscita, ho cercato di tirare sul primo palo e sono stato anche un po’ fortunato con il palo gol, però sì, devo ringraziare Thijs per questa grande palla».

Il prossimo avversario sarà di nuovo l’Aston Villa

«Si ora affrontiamo una squadra molto forte che abbiamo già affrontato. Sappiamo che vanno ad un ritmo molto forte, ma sono sicuro che la prepareremo nel migliore dei modi».

Cambiaghi, cosa si poteva migliorare?

«Sicuramente sul 3-1 forse abbiamo abbassato un attimino l’attenzione, sono riusciti ad accorciare e poi a trovare il pareggio. Però io son convinto che, noi che siamo entrati con coloro che sono rimasti in campo, non abbiamo mollato di un centimetro, siamo rimasti vigili, attenti a ogni palla e su ogni seconda palla. E questa secondo me è stata la cosa più importante, perché poi ci ha consentito poi di, di trovare il vantaggio e di essere molto lucidi poi nel tenerlo»

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