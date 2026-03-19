Bologna FC
Roma-Bologna: un equilibrio che vale solo in campo
I giallorossi partono con i favori del pronostico secondo i bookmakers, che danno i rossoblù vincenti questa sera a quasi il triplo
Sarà per tutti una notte di quelle speciali, quella di stasera. Non solo per Roma e Bologna, impegnate a darsi la caccia per un posto nei quarti di finale di Europa League, ma anche per i tifosi neutrali che, dopo l’andata, non vedono l’ora di gustarsi un altro scontro ad armi pari sul prato dell’Olimpico.
Armi che, però, analizzando le quote dei bookmakers, non rispettano per niente l’equilibrio che ha regnato sovrano all’andata, ed anzi denotano una forte distanza tra Roma e Bologna.
Roma-Bologna: le quote dei bookmakers
Estremamente lontane le possibilità dei due club di passare il turno, soprattutto nei tempi regolamentari. Dopo l’1-1 dell’andata, infatti, una vittoria nei 90 minuti consentirebbe a giallorossi o rossoblù di staccare direttamente il pass per i quarti di finale.
Scenario in cui parte nettamente favorita la Roma, proposta tra 1,60 ed 1,75, con il pareggio, ed eventuali supplementari, dato attorno a quota 3,70 ed addirittura la vittoria Rossoblù a quota 4,80. Differenze che si assottigliano, invece, alla voce “passaggio del turno”, con i giallorossi, sempre favoriti, offerti a quota 1,36, mentre la qualificazione del Bologna resta offerta a 2,80.
Previsioni che rispecchiano anche quelle relative ai protagonisti attesi in campo questa sera. Le piattaforme online, infatti, offrono un gol di Castro a 4,50, mentre si va a 5 per Bernardeschi e si sale fino a 7,50 per Orsolini. Più basse anche qui le quotazioni per i giocatori della Roma, con una rete di Malen o Pellegrini che viene data a quota 2,40.
Fonte: Massimo Vitali – Il Resto del Carlino
Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook