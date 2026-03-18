Roma-Bologna, se finisse ai rigori? I precedenti dei rossoblù

Domani sera si decideranno le sorti del cammino in Europa League di Bologna e Roma. Una gara di ritorno, quella dell’Olimpico, che sa di partita secca: l’andata al Dall’Ara è finita 1-1, risultato che obbliga le due formazioni a non nascondersi, altrimenti il tutto si deciderà prima ai tempi supplementari e poi ai calci di rigore.

Non sarebbe di certo una novità per il Bologna, ma la storia del club racconta come la lotteria degli undici metri non abbia quasi mai portato soddisfazioni ai rossoblù.

I precedenti: gli imprevedibili calci di rigore

Sono in tutto 15 le volte in cui il Bologna ha dovuto affrontare i calci di rigore in una partita ad eliminazione diretta o spalmata su 180 minuti tra andata e ritorno: il bilancio racconta soltanto 4 vittorie e ben 11 sconfitte. La prima volta non si scorda mai e risale all’edizione della Coppa Italia 1961/62, quando i rossoblù vennero battuti 7-8 dal Catanzaro nel secondo turno della competizione. Un torneo, quello della Coppa Italia, assolutamente protagonista in questa statistica: 12 gare su 15, compresa l’ultima triste apparizione di un mese fa contro la Lazio.

I successi del Bologna

Tra i pochi successi, però, ce n’è uno in Coppa UEFA. Correva la stagione 1990/91, quando la formazione di Gigi Radice partecipò alla manifestazione continentale entrando in scena al secondo turno. Il Bologna venne subito chiamato a ribaltare il 3-1 rifilato dagli scozzesi degli Hearts e con un secco 3-0 interno conquistò gli ottavi di finale.

Così i rossoblù si trovarono ad affrontare l’Admira/Wack (oggi milita nella Serie B austriaca). All’andata finì 3-0 per i padroni di casa, ma sotto le Due Torri Cabrini e compagni completarono la perfetta rimonta. Wass, Cabrini stesso e Negro portarono i rossoblù ai rigori, dove, dopo diversi errori e una parata da entrambe le parti, il Bologna conquistò i quarti di finale. Seguì la sfida contro lo Sporting Lisbona, troppo superiore però ai rossoblù.

La primissima vittoria del Bologna ai rigori valse la conquista della seconda delle tre Coppe Italia in bacheca contro il Palermo nella finale all’Olimpico. La penultima, invece, arrivò nella stagione 1995/96 a San Siro ai quarti di finale contro il Milan sotto la guida di Ulivieri. La più recente risale allo sorso dicembre, quando il Bologna ha battuto l’Inter in semifinale di Supercoppa proprio ai rigori.

(Fonte: Eugenio Fontana, Più Stadio)

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