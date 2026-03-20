Roma-Bologna (3-4), Gasperini: «Una Roma anomala. C’è grande rammarico»

«Usciamo con grande rammarico» commenta Gian Piero Gasperini al termine di Roma-Bologna, gara finita 3-4 all’Olimpico per la formazione rossoblù. Una partita sicuramente avvincente, definita tale anche dal tecnico giallorosso, terminata però con il passaggio del turno di una sola delle due italiane: il Bologna.

La Roma da croce e delizia: «Abbiamo visto il meglio e il peggio di quello che potevamo fare: il meglio è quasi tutta la partita, il peggio è in tutte le situazioni da gol che abbiamo concesso» analizza Gasperini «Avendo giocato una bella prestazione contro una squadra come il Bologna, è un peccato aver fatto certi errori. Una situazione abbastanza anomala».

Il commento di Gasperini dopo Roma-Bologna (3-4)

«Quando si arriva a questo punto i livelli si alzano, aumentano la fatica e la pressione» dice l’allenatore della Roma, rammaricato dalla sconfitta arrivata proprio sotto gli occhi della sua gente. Centoventi minuti di pura battaglia, terminati con la vittoria del Bologna nei tempi supplementari: «Nei supplementari abbiamo faticato in difesa, soprattutto perché loro avevano messo tre attaccanti freschi. Certo che se ti mancano cinque uomini rispetto all’andata tutti nello stesso reparto, è ovvio che subisci. Fortunatamente abbiamo trovato un Malen straordinario che ha aumentato la nostra pericolosità».

Una Roma identica a quella vista a Como, con le assenze che iniziano a farsi sentire: Dybala, Dovbyk, Sule e Ferguson. «In questa ultima settimana, tra Como e Bologna, non ho molto da dire sui miei giocatori: hanno fatto prestazioni di livello, nonostante ci trasciniamo dietro il problema dell’attacco da inizio stagione. Il sogno è quello di poter ripetere certe prestazioni offensive: un po per infortunio, un po perché non siamo riusciti ad arrivare a giocatori con certe caratteristiche, è stato più difficile».

Oltre a Malen, anche Robinio Vas ha messo in scena un ottima prestazione. Francese classe 2007, ha dimostrato di avere personalità, ma per Gasperini non basta: «Vas è un ragazzo molto giovane e su di lui pesa l’investimento alto: ci si aspettano grandi soluzioni da lui, ma ha bisogno di crescere e giocare a questi livelli non è facile. Questa sera ha dato vivacità e freschezza, ma per raggiungere traguardi più alti mancano Dybala, Sule, Dovbyk e Ferguson».

(Fonte: DAZN)

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