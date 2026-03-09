Il cuore pesa un po’ di più dopo la sconfitta casalinga di ieri pomeriggio con il Verona, ma il Bologna di Vincenzo Italiano deve tenere alta la guardia, ritrovando il fretta l’entusiasmo. Giovedì pomeriggio ci sarà il primo atto di quello che attualmente è l’impegno più prestigioso del Bfc, la gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League contro la Roma.

Biglietti Roma-Bologna, oggi l’apertura della vendita

La testa dei tifosi, però, è già rivolta verso la seconda partita contro la corazzata capitolina, la gara di ritorno del 19 marzo. Nei giorni scorsi il mondo rossoblù aveva assistito a un’epopea che si è conclusa nel migliore dei modi: l’Olimpico sarà aperto ai tifosi rossoblù, a meno che non si verifichino burrascose sorprese dell’ultimo secondo.

Oggi alle 16 apriranno i botteghini, in particolare la prevendita sul web. Sono 3300 i tickets disponibili solo per i possessori di fidelity card al prezzo di 35 euro, che probabilmente saranno esauriti in un amen vista la “fame di Capitale” da parte dei supporters bolognesi. L’appuntamento è storico, comunque vada sul campo, e nessuno vuole dire “io non c’ero“. Ancora l’Olimpico, dunque, lo stesso stadio che regalò quel magico sogno in una notte di maggio al Bologna e a Bologna.

Verso giovedì

Intanto, parlando della gara d’andata, è stata superata la quota 25mila presenze sicure sugli spalti del Dall’Ara giovedì sera. Probabilmente lo stadio sarà tutto esaurito o quasi, anche se il settore ospiti resterà vuoto, visto il divieto di vendita ai supporters giallorossi.

E il Bologna? Come sta? Oggi la squadra riposerà, alla ricerca di nuove certezze dopo la Caporetto di ieri pomeriggio. Domani tutti di nuovo in campo per una seduta prevista alle ore 11, prima della rifinitura di mercoledì e il ritorno in campo di giovedì sera, che si spera sia su note più liete di quanto accaduto ieri contro la compagine scaligera.

