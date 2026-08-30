Sabato di festa per Rai e Thijs

Il destino ha apparecchiato molto bene sabato 29 agosto per Antonio Raimondo e Thijs Dallinga, autori, entrambi, di una pregevolissima doppietta. Un sabato di vittorie per entrambi visto che il Frosinone ha vinto 0 a 3 al Franchi di Firenze. Una vittoria frusinate proprio nel giorno della festa del centenario della Viola.

Mentre il Colonia di Dallinga ha vinto contro l’Hoffenheim, grazie, appunto alla doppietta di Thijs, appena sbarcato in Bundesliga.

Sabato di gioia tedesca per Thijs

Per raccontare la gioia dell’olandese bisogna andare al 66esimo della partita fra i padroni di casa del Colonia e l’Hoffenheim. L’ingresso di Dallinga coincide con il secondo gol degli ospiti, che, con Kabak, si portano sul 1 a 2. E sarà in poco più di 10 minuti che, l’eroe di giornata arrivato dal Bologna, pareggia e va a vincere una partita importante.

Gioia per il neo arrivato, che si è trasferito nella città tedesca poche settimane fa, il cui debutto non poteva essere migliore. L’accordo fra le due società era su un trasferimento per il prestito oneroso da un milione per la prossima stagione. E un diritto di riscatto per circa dieci milioni Se il trend di realizzazioni sarà come questo sabato, abbiamo la sensazione che non vedremo più Thijs e saremmo contenti per lui.

Antonio doppietta e primo gol in serie A

La storia bella da raccontare per Antonio Raimondo è quella di un sabato incredibile per la sua giovane carriera. Schierato titolare, decide lui la partita con due gol da attaccante vero: il primo di destrezza in mezzo all’area viola, il secondo con un diagonale terra-aria che batte de Gea. Un avvertimento: la Fiorentina, dopo lo spettacolare calcio mercato di Paratici, è una squadra molto forte. E queste due sconfitte, con sette gol incassati e nessuno fatto, non Vi tragga in inganno. Per questo la vittoria del Frosinone (dove giocano, insieme a Raimondo, anche il rossoblù Amey e il fratello di El Azzouzi) vale doppio.

Adesso calma e sangue freddo Antonio: ieri era sabato e siamo solo alla seconda giornata e il cammino è ancora lungo. Ma se il buongiorno si vede dal mattino…

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