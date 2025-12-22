Primavera – Il Bologna batte anche la Cremonese 1-0

Dopo aver pareggiato nei big match contro Inter e Milan e aver battuto il Sassuolo nel turno infrasettimanale, il Bologna Primavera ha intascato il suo quarto risultato utile consecutivo superando di misura anche la Cremonese. Ieri pomeriggio, nel corso della diciassettesima giornata di campionato, i rossoblù hanno vinto 1-0 grazie a un gol del solito Luca Lo Monaco, sempre più decisivo per la squadra di Stefano Morrone.

La partita – Lo Monaco decide la partita ancora una volta: il Bologna Primavera vince di misura contro la Cremonese e sale in sesta posizione

La sfida tra i felsinei e la Cremonese ultima della classe è andata in scena ieri pomeriggio davanti al pubblico del Granarolo Youth Center di Crespellano. Nonostante la differenza di punti, i grigiorossi di Elia Pavesi sono riusciti a resistere più a lungo del previsto, mantenendo la porta inviolata fino all’82’

A una decina di minuti dal fischio finale, però, ecco che Lo Monaco è salito in cattedra. Il classe 2008, tra i nuovi volti del Bologna Primavera, ha realizzato il definito 1-0, firmando allo stesso tempo la sua quarta rete stagionale. Un impatto devastante per il giovanissimo talento rossoblù, che è andato in gol per quattro volte nelle ultime cinque partite. I suoi centri contro Torino, Inter, Milan e ora Cremonese hanno fatto in modo che la squadra emiliana portasse a casa ben 8 punti.

Con 27 punti, corrispondenti a 8 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte, mister Morrone e i suoi ragazzi hanno ora agganciato il sesto posto in classifica. La graduatoria, però, è sempre più corta, con le prime otto squadre in appena 5 punti. Il campionato Primavera 1 tornerà dopo la pausa natalizia: domenica 4 gennaio il Bologna sarà impegnato in casa del Verona. L’obiettivo? Confermare il buon momento di forma.

Il tabellino

Marcatori: 82’ Lo Monaco (B).

Bologna: Gnudi; Puukko (70’ Bousnina), Markovic, Francioli (70’ Nesi), Papazov; Lai, Krasniqi (70’ Baroncioni), N’Diaye; Toroc (87’ Libra); Lo Monaco (87’ Briguglio), Castillo. All. Morrone.

Cremonese: Cassin; Bassi (84’ Lickunas), Zilio, Pavesi; Gashi, Patrignani (88’ Raballo), Lottici Tessadri, Lamorte (67’ Paganotti), Bozza; Sivieri (67’ Biolchi), Ragnoli Galli (84’ Herzuah). All. Pavesi.

(Fonte: Bolognafc.it)

