Saputo, crisi di risultati per il Montreal: i numeri

Non è un momento semplice per i club di Joey Saputo. Mentre a Bologna si cerca di ripartire dopo un avvio di stagione complicato e un cambio di allenatore, dall’altra parte dell’Atlantico la situazione è ancora più delicata. Il Montreal sta attraversando una lunga striscia negativa e la classifica della MLS continua a peggiorare.

L’ultima battuta d’arresto è arrivata nel fine settimana contro il Columbus, vittorioso per 2-0. Per il Montreal si tratta della quinta sconfitta consecutiva, una serie iniziata lo scorso 30 agosto con il pesante 7-1 incassato sul campo dell’Inter Miami. Da quel momento non è arrivata alcuna reazione sul piano dei risultati.

La situazione del Montreal di Saputo

Il rendimento recente ha fatto scivolare la formazione canadese sempre più in fondo alla graduatoria. In MLS non sono previste retrocessioni, ma la posizione del Montreal rimane comunque indicativa delle difficoltà attraversate dalla squadra di Saputo.

Anche l’obiettivo playoff è ormai distante e il malcontento tra i tifosi è cresciuto, trovando spazio soprattutto sui social. Nemmeno un acquisto di grande risonanza come Alexis Sanchez è riuscito, almeno finora, a cambiare il volto della stagione.

Resta la Coppa Nazionale

Per il Montreal rimane però un appuntamento in grado di offrire una possibile svolta. Il prossimo 21 ottobre la squadra di Saputo sarà infatti impegnata nella finale di Coppa Nazionale.

È l’ultima occasione per dare un significato diverso a un’annata fin qui segnata soprattutto dalle difficoltà. Prima, però, servirà interrompere una striscia negativa che ha portato il Montreal sempre più lontano dagli obiettivi stagionali.

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