Bologna, problemi a centrocampo

Il Bologna deve già guardare alla prossima sfida con il Sassuolo, ma lo farà con un’assenza pesante: Lewis Ferguson, diffidato, è stato ammonito e sarà quindi costretto a saltare la gara. Un problema non da poco per la mediana rossoblù, che dovrà fare i conti con rotazioni più limitate nelle prossime partite.

Emergenza Bologna a centrocampo

Per il Bologna, la squalifica di Ferguson riduce ulteriormente le opzioni in mezzo al campo in vista del Sassuolo. I rossoblù potranno riabbracciare Remo Freuler tra una settimana proprio contro il Sassuolo, ma fino ad allora le alternative in mediana restano limitate. Come gestire le rotazioni in questo momento? È una delle questioni che lo staff dovrà risolvere nei prossimi giorni.

Difesa e l’emergenza Bologna sulla corsia sinistra

Intanto lo sguardo si sposta sulla retroguardia. Nonostante la giornata di riposo, Emil Heggem e Juan Miranda lavoreranno per provare ad ampliare le soluzioni difensive. Miranda, in particolare, punta ad anticipare i tempi: l’idea è ottenere il via libera per tornare ad allenarsi con il gruppo già giovedì, anche se inizialmente il rientro era previsto per gli ottavi di ritorno. La fascia sinistra, infatti, è il reparto che al momento richiede più attenzione.

Verso la Roma: possibili scelte

In Europa League il Bologna non avrà giocatori fermati dal giudice sportivo, mentre la Roma arriverà al Dall’Ara senza Mancini, squalificato. Per l’occasione Vincenzo Italiano potrebbe tornare al 4-3-3, con centrocampisti di ruolo dopo il passo indietro visto nella gara contro il Verona.

Lista e possibili titolari

Restano fuori dalla lista Lorenzo De Silvestri, Martin Vitík e Eivind Helland.

Nel frattempo Lucumí e Castro si avviano verso un’altra probabile presenza dal primo minuto, mentre non è da escludere un ritorno tra i titolari anche per Cambiaghi e Bernardeschi.

Riusciranno i rossoblù a trovare comunque il giusto equilibrio nonostante tutto?

