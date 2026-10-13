Primavera, sedici reti in sei gare e il secondo miglior attacco

Sedici gol in sei giornate, una media realizzativa che supera le due reti a partita e un posto nel gruppo delle seconde in classifica. Il Bologna Primavera di Morrone sta costruendo il proprio percorso attraverso prestazioni convincenti e una continuità che va ben oltre i singoli risultati. I numeri confermano la crescita della squadra, capace di trovare la via del gol con regolarità e di restare agganciata alle posizioni di vertice. C’è però anche un aspetto sul quale lavorare per rendere ancora più solido questo inizio di campionato: la gestione delle disattenzioni difensive.

Primavera, un attacco da 16 gol

I risultati sono importanti, ma nel calcio giovanile non possono essere l’unico parametro per valutare il lavoro di una squadra. Come riportato da “Più Stadio” nell’articolo di Davide Centonze, a raccontare il percorso del Bologna ci sono anche i 16 gol realizzati nelle prime sei giornate, una cifra che corrisponde a una media di circa 2,6 reti per incontro. Un rendimento offensivo di alto livello, che testimonia le capacità dei rossoblù di mettere in difficoltà gli avversari e di concretizzare con frequenza il proprio gioco.

Soltanto l’Inter è riuscita a fare meglio, con una rete in più rispetto alla formazione di Morrone. I nerazzurri, attualmente al comando della classifica, hanno beneficiato anche dei sei gol messi a segno contro il Cagliari, ma questo non ridimensiona quanto fatto finora dalla capolista. Il Bologna, dal canto suo, ha dimostrato di possedere un reparto offensivo particolarmente produttivo, con numeri che lo collocano ai vertici del campionato. Alle loro spalle, infatti, il Parma è la squadra che si avvicina maggiormente alle due formazioni, con 12 reti all’attivo.

Classifica Primavera, venerdì c’è il Parma

Proprio il Parma sarà il prossimo avversario dei rossoblù: l’appuntamento è fissato per venerdì alle ore 15, in una partita che mette in palio punti pesanti per la parte alta della graduatoria. La situazione, dopo le prime sei giornate, è particolarmente equilibrata. L’Inter guida con 14 punti, frutto di quattro vittorie e due pareggi, mentre alle sue spalle si trovano Bologna, Parma, Roma ed Empoli, tutte a quota 12.

Tra queste quattro squadre, il Bologna è l’unica ad aver già subito una sconfitta, ma può vantare quattro successi, lo stesso numero ottenuto dalla capolista. Parma, Roma ed Empoli hanno invece raccolto tre vittorie e altrettanti pareggi, distinguendosi tra loro per il differente bilancio di gol fatti e subiti. Sotto questo profilo, sono proprio i gialloblù a presentare i numeri più convincenti.

Il cammino del Bologna è stato differente: dopo un avvio molto positivo, sono arrivate due sconfitte consecutive contro Inter e Sassuolo. La squadra, però, ha saputo reagire, ritrovando risultati e soprattutto continuità sotto porta. Anche contro l’Inter, nonostante il risultato finale sfavorevole nella sfida disputata a Crespellano, i rossoblù hanno mostrato le proprie qualità, arrivando a dominare alcuni tratti della gara, in particolare nel primo tempo. Un segnale che conferma come la formazione di Morrone possa giocarsela anche contro avversarie di alto livello.

Difesa, quelle disattenzioni da correggere

Se l’attacco rappresenta uno dei punti di forza della squadra, la fase difensiva è invece l’aspetto sul quale il Bologna deve cercare di crescere maggiormente. I 13 gol incassati nelle prime sei giornate costituiscono un dato da migliorare e collocano i rossoblù tra le formazioni con i numeri meno positivi del campionato sotto questo aspetto.

Non significa che la squadra fatichi costantemente quando deve difendersi. Il problema riguarda soprattutto alcuni errori di valutazione e cali di attenzione che possono emergere anche nei momenti in cui la partita sembra sotto controllo. Episodi che rischiano di cambiare l’andamento di una gara e che, proprio per questo, devono essere limitati il più possibile.

La qualità offensiva, quindi, non è l’unica ragione per cui il Bologna si trova nelle zone alte della classifica. Il gruppo ha dimostrato di saper esprimere un buon calcio, mettendo in evidenza le qualità dei singoli all’interno di un collettivo unito e ben organizzato. Per continuare su questa strada, però, sarà fondamentale ridurre gli errori che finora hanno pesato sul rendimento difensivo.

L’obiettivo è proseguire il percorso della scorsa stagione e conquistare nuovamente un posto nei playoff, provando magari a spingersi ancora più avanti. Le premesse per riuscirci ci sono: un attacco prolifico, giocatori di valore e una squadra che sta trovando sempre più continuità. La sfida contro il Parma rappresenterà un’altra occasione per misurare le ambizioni rossoblù e capire quanto questo gruppo possa continuare a crescere.

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