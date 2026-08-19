Serie A 2026-2027 – Svolta nelle regole arbitrali: dal Mondiale 5 novità

Come raccontato da La Gazzetta dello Sport -notizia riportata in seguito da Cronache di Spogliatoio– Daniele Orsato (nuovo designatore arbitrale succeduto a Gianluca Rocchi) ha introdotto cinque novità assolute a partire da questo weekend. Già, perché sabato si ricomincia: ripartirà la Serie A 2026-2027.

Le nuove regole sono state adottate durante il Mondiale 2026. Ad uno sguardo superficiale, i cinque regolamenti assottiglieranno le perdite di tempo, individuato come uno dei maggiori problemi del nostro calcio.

Serie A – Le 5 novità

Si parte dai 5 secondi disponibili per battere le rimesse laterali e i calci di rinvio. Norma ‘vistosa’ e che concretizza la volontà di combattere attivamente gli atteggiamenti antisportivi aumentati a dismisura. Chi supererà il limite (a discrezione dell’arbitro?) nella rimessa laterale, subirà il provvedimento inverso: ovvero, la rimessa laterale passerà di mano alla squadra avversaria. Nel caso dell’esagerazione a livello di tempistica nel calcio di rinvio, sarà comminato un calcio d’angolo per gli avversari.

Quanti calciatori rimangono a terra per lunghi secondi senza aver avuto conseguenze dai contatti subiti, e a volte neanche subiti? Chi resterà a terra (qui non viene specificato quale criterio di tempo verrà valutato) o si farà medicare, dovrà rimanere un minuto fuori dal campo. Questa regola non varrà per i portieri e per i calciatori che hanno subito dei falli che hanno portato ad un cartellino, sia esso giallo o rosso, ai danni dell’avversario.

Le sostituzioni dovranno durare 10 secondi. Se si supererà questa soglia, il calciatore sostituito uscirà, ma il subentrante rimarrà a bordo campo ed entrerà dopo 1 minuto, alla prima interruzione di gioco disponibile.

Una delle regole più attese (e implementata) è quella del Check del Var sul secondo cartellino giallo. A partire dalla Serie A 2026-2027, il Var potrà controllare e togliere la decisione del cartellino rosso qualora il secondo cartellino giallo sia chiaramente errato.

L’ultima regola introdotta da Orsato e spiegata, come le altre, dal designatore arbitrale a tutte le squadre del prossimo campionato, sarà quella del silent check sui calci d’angolo. Il Var potrà assegnare un calcio di rinvio togliendo il calcio d’angolo in seguito ad una decisione chiaramente errata presa in campo, a patto che la revisione possa durare pochi secondi. In questa norma specifica, evidentemente, sarà presente un margine di discrezionalità.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook