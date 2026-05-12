Serie A: caos orari e zona Champions League

Ha dell’incredibile la vicenda relativa al prossimo turno di Serie A. La polemica è partita dalle parole di Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, atteso sfidante di Gian Piero Gasperini e della sua Roma, nel consueto incandescente derby di Roma. La prossimità con gli Internazionali di tennis al Foro Italico (domenica alle 12 le finali di doppio e a partire dalle 17 il singolare maschile), sito limitrofo – peraltro – allo stadio Olimpico, non permette la contemporaneità dei due eventi. Inoltre, per i noti problemi e divieti relativi all’ordine pubblico, questa partita da anni, non può giocarsi di sera. L’unica ipotesi percorribile rimane e rimaneva legata ad una conoscenza pregressa degli eventi: la lega ancora una volta non si è dimostrata attendibile, scatenando aspre polemiche.

Ieri sera la lega Serie A ha ufficializzato la calendarizzazione della partita: la stracittadina si giocherà domenica alle 12.30. Ma non solo: il carrozzone del derby si porta dietro, per il principio di contemporaneità, le altre squadre in lizza per la qualificazione alla prossima Champions League. E quindi si giocheranno domenica allo stesso orario anche Pisa-Napoli, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Como-Parma.

A quanto pare lo scenario non era stato previsto e, di fatto, incluso nei vincoli che regolano l’algoritmo che produce il calendario di Serie A, nonostante si conoscessero le date da un anno.

La lotta Champions della Serie A

Partiamo con ordine: al Napoli basterebbe vincere la prossima trasferta contro il Pisa per assicurarsi un posto nella Champions League 2026/2027. I partenopei per non qualificarsi dovrebbero mettere in atto un vero e proprio hara-kiri, ovvero accumulando due sconfitte o facendo un pari e un k.o. nelle ultime due partite. Anche Juventus e Milan hanno il destino tra le loro mani: vincendo le ultime due gare rimaste le due squadre centrerebbero la qualificazione alla Champions League.

Osservando gli scontri diretti, il Napoli è in vantaggio con le altre pretendenti. Anche Juventus e Milan, in caso finissero a pari punti con la Roma, si piazzerebbero sopra ai capitolini. Il Como sarebbe dentro nel confronto con Milan e Juve e con Juve e Roma. Nel caso in cui queste quattro squadre arrivassero appaiate, il Milan sorriderebbe e sarebbe certo di un posto in Champions League, mentre il Como occuperebbe l’ultimo slot disponibile, finendo sopra a Juventus e Roma.

Insomma, l’intricata bagarre è agli sgoccioli, eppure non c’è nessuna certezza sul domani e sull’Europa che verrà.

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