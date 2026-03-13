Serie A, la classifica delle proprietà più ricche: Saputo sul podio

Forbes ha pubblicato l’annuale classifica delle proprietà più ricche nel mondo del calcio. Dalla graduatoria internazionale, è stato dunque possibile estrapolare la graduatoria delle più ricche proprietà del campionato di Serie A, compresa anche quella del Bologna che è ai vertici della classifica.

La graduatoria, comunque, è piuttosto opinabile. Per alcune proprietà vengono infatti considerati i patrimoni dei gruppi e delle famiglie proprietari delle società calcistiche; mentre, in altri casi vengono invece considerati i patrimoni personali dei singoli personaggi di spicco che si occupano in prima persona della gestione della squadra.

Il podio delle proprietà più ricche della Serie A

Al primo posto delle proprietà più ricche della Serie A c’è, come è ormai chiaro dallo scorso anno, il gruppo dei fratelli Hartono, proprietari del Como. I fratelli indonesiani hanno patrimoni personali vicini ai 20 miliardi ciascuno, quasi 40 complessivi.

A seguire, dietro gli indonesiani del Como c’è la proprietà della Roma, la famiglia Friedkin. Dan e Ryan Friedkin conducono un gruppo da oltre 11 miliardi di euro e sono secondi in Serie A. Il loro campo d’azione va dall’automotive al cinema e oltre alla Roma dallo scorso anno posseggono anche l’Everton.

A chiudere la classifica c’è il Bologna o meglio la Famiglia Saputo. I proprietari del club rossoblù hanno un patrimonio di circa 6,4 miliardi di euro e sono la terza proprietà più ricca della Serie per Forbes.

Le ambiguità

A seguire, dopo le prime tre, c’è la Famiglia Commisso, proprietaria della Fiorentina, che ha appena perso il suo capostitpite Rocco e ora ha in Giuseppe la sua guida. Al quinto posto, in Serie A, John Elkann proprietario della Juventus il cui patrimonio personale è di 2,5 miliardi ma se si dovesse considerare Exor il patrimonio sarebbe il secondo torneo con 18 miliardi.

Stesso discorso si può fare per Howard Marks, principale azionista di Oaktree Capital fondo proprietario dell’Inter, che personalmente ha un patrimonio di poco più di 2 miliardi. Ma se si considerasse il patrimonio dell’intero fondo sarebbe molto più in alto in classifica.

La top della Serie A

Hartono-Como: 38,5 miliardi; Friedkin-Roma: 11,4 miliardi; Famiglia Saputo-Bologna: 6,4 miliardi; Famiglia Commisso-Fiorentina: 5,4 miliardi; John Elkann-Juventus: 2,5 miliardi; Howard Marks-Inter: 2,2 miliardi; Giovanni Arvedi-Cremonese: 1,9 miliardi; Gerry Cardinale-Milan: 1,8 miliardi; Famiglia Percassi (socio di minoranza)-Atalanta: 1,3 miliardi; Famiglia Squinzi-Sassuolo: 1,2 miliardi.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook