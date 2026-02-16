La Serie A compra il Fantacalcio: i dettagli

Era annunciata una decisione nell’assemblea odierna e la decisione è arrivata: la Lega Serie A compra il Fantacalcio. L’assemblea del massimo campionato ha approvato l’offerta preparata dei dirigenti del massimo campionato e ha acquisito il 51% di Fantacalcio.

Il massimo campionato quindi associa il proprio nome all’azienda e al brand che prende il nome del gioco che da oltre 40 anni fa impazzire milioni di tifosi e appassionati. Una scelta quella della Lega ampiamente condivisa e condivisibile, vista l’importanza del brand, il suo legame reale con ciò che accade nei campi del massimo campionato e la passione dei tifosi. Un investimento tuttavia non condiviso dall’intero pacchetto delle venti società del massimo torneo.

I dettagli dell’accordo

La Lega Calcio Serie A ha votato quest’oggi per approvare l’offerta da 18 milioni presentata e accettata dai vertici di Quadronica, la società che deteneva il marchio Fantacalcio, il sito e le applicazione a esso annesse. Un’offerta che ha portato la Serie A a diventare azionista di maggioranza con il 51%.

L’acquisto si perfezionerà nelle prossime settimane, ma ciò che è chiaro è che la Lega ha deciso di unire il proprio nome a un marchio storico. Un marchio che peraltro nell’ultimo anno ha firmato un utile di circa 4 milioni e un giro di affari complessivo di 9 milioni.

Bologna favorevole

L’acquisto però non ha trovato l’appoggio unanime di tutta la Lega. Infatti, Como, Fiorentina e Napoli hanno votato “no”. Le tre società ritenevano il prezzo dell’operazione troppo elevato rispetto al reale apporto che darà l’arrivo “in famiglia” dell’ormai famosissima fantasy league.

Tra coloro che non hanno gradito l’operazione ci sono anche Cremonese e Roma che si sono invece astenute. Il Bologna, invece, ha votato insieme ad altre 14 squadre a favore dell’operazione, che porterà la Serie A a unirsi alle migliaia di “leghe” parallele che giocano ogni anno un torneo di Fantacalcio parallelo a ciò che accade sui campi del nostro campionato.

