Bologna Women, colpo a Venezia: finisce 3-1

Dopo il primo passo falso della stagione, il Bologna Women rialza subito la testa. Le rossoblù superano in trasferta il Venezia per 3-1 nell’anticipo del quarto turno di campionato di Serie B e tornano così a conquistare i tre punti. Una prestazione convincente, costruita soprattutto nella ripresa, che permette alla squadra di Leandri di arrivare alla pausa nazionali con 7 punti in classifica.

Bologna Women, la svolta arriva nella ripresa

Il Bologna parte con atteggiamento propositivo e nei primi minuti costruisce già alcune situazioni interessanti. Rognoni e Di Luzio vanno infatti vicine alla rete, mentre con il passare dei minuti sono le padrone di casa a creare qualche apprensione alla formazione rossoblù. Proprio nel finale della prima frazione il Venezia sfiora il vantaggio, facendo correre un brivido alla squadra di Leandri.

Al rientro dagli spogliatoi, però, la partita cambia volto. Come riportato da “Più Stadio” nell’articolo di Davide Centonze, al 49’, Di Luzio, alla sua prima presenza da titolare, trova il gol di testa sugli sviluppi dell’assist di Benedetti. Neanche il tempo di riorganizzarsi per le venete e arriva il raddoppio: appena tre minuti più tardi è ancora Di Luzio a trovare la via della rete, questa volta sfruttando la palla servita da Fracaros. Una doppietta che indirizza con decisione l’incontro.

La rete di Arcangeli mette il sigillo

Il Bologna non si ferma e continua a spingere. La terza rete arriva ancora con un colpo di testa: questa volta è Arcangeli a battere la portiera del Venezia, capitalizzando il cross dalla destra di Marengoni. Sul 3-0, le rossoblù sembrano avere il controllo della sfida.

Le padrone di casa provano comunque a riaprire i giochi nel finale e riescono a trovare la rete alle spalle di Pasar. Il tentativo di rimonta, però, non va oltre: al triplice fischio è il Bologna a festeggiare. Dopo il successo con il Genoa, il pareggio di Catania e la sconfitta casalinga contro la San Marino Academy, le rossoblù ritrovano dunque la vittoria e salgono a quota 7 punti.

Futsal, oggi il debutto in Serie B

Gli appuntamenti del settore femminile non finisco qui. Oggi alle 16, al PalaSavena di San Lazzaro, sarà infatti il momento dell’esordio del Bologna Women Futsal nel campionato di Serie B.

Dall’altra parte ci sarà l’Atletico Foligno, per una prima giornata che segna l’ingresso della formazione rossoblù nel campionato cadetto nazionale. La partecipazione è arrivata attraverso un ripescaggio: nonostante la vittoria nel campionato regionale, infatti, il particolare regolamento non prevedeva la promozione e la società ha quindi richiesto e ottenuto l’accesso alla categoria superiore.

Capitan Paolucci e compagne sono così pronte a iniziare questa nuova esperienza. E quale occasione migliore di una prima partita davanti al proprio pubblico? Le ragazze allenate da Simone Nobile daranno il via alla loro stagione proprio sul campo di casa.

Giovanile, domenica ricca di appuntamenti

Sempre oggi, il programma del settore femminile prevede anche due impegni casalinghi per il vivaio. Alle 12 l’Under 15 affronterà la Fiorentina Women al campo sportivo Barbieri di Anzola dell’Emilia. Alle 14.30 sarà invece il turno dell’Under 17, che giocherà sullo stesso campo e contro la medesima avversaria.

Passando al settore giovanile maschile, alle 15 l’Under 18 di Della Rocca ospiterà il Parma allo stadio comunale di San Giovanni in Persiceto. Alla stessa ora, allo Zucchini di Budrio, l’Under 17 di Corsi sfiderà la Virtus Entella.

Doppio appuntamento anche a Torino, presso il centro sportivo comunale Robaldi: alle 13 scenderà in campo l’Under 15 di Binotto, mentre alle 15 toccherà all’Under 16 di Migliorini. Entrambe affronteranno i padroni di casa granata.

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