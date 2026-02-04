Il punto sul Bologna femminile: il successo con l’Arezzo, il terzo posto e l’addio di mister Pachera

Il Bologna femminile archivia la quindicesima giornata di Serie B (nonché secondo turno del girone di ritorno) con una vittoria importantissima: domenica pomeriggio le rossoblù hanno vinto in casa contro l’Arezzo, battuto 2-0 grazie alla doppietta della solita Sofieke Jansen. La formazione emiliana ha anche migliorato il risultato della gara d’andata (finita 0-1 sul campo delle toscane).

Jansen regala la vittoria al Bologna femminile: 2-0 all’Arezzo e terza posizione in classifica

Dopo la sconfitta subita lo scorso weekend contro il Como nonostante l’ottima prestazione, al Bologna femminile serviva un successo per poter continuare a sognare in grande. Al Bonarelli di Granarolo Emilia, dunque, le padrone di casa sono scese in campo con decisione e sicurezza, collezionando diverse buone chance. Le avversarie guidate da Andrea Benedetti, però, sono riuscite a difendersi e il primo tempo si è concluso con il punteggio di 0-0.

Il risultato si è sbloccato nella ripresa grazie a Jansen, che in venti minuti (al 66′ e all’80’) ha firmato la propria doppietta personale e ha regalato la vittoria alle rossoblù. L’attaccante olandese è sempre più decisiva per questa squadra: l’ex Cesena, approdata sotto le Due Torri a inizio stagione, ha già firmato 11 gol in campionato, raggiungendo Martina Marcanti e Sara Zanetti al dodicesimo posto della classifica delle marcatrici all-time del Bologna.

Per le rossoblù è arrivata così una vittoria fondamentale per la classifica, un successo che ha permesso loro di salire in terza posizione a quota 29 punti (scavalcando di un tassello il Cesena, sconfitto dalla Res Roma). Anche la vetta si avvicina, visto che il big match tra il Como capolista (38) e il Lumezzane secondo della classe (31) è terminato a reti inviolate. Le rossoblù hanno anche migliorato il risultato della gara d’andata (finita 0-1 sul campo delle toscane).

L’esonero di Matteo Pachera

Nonostante tutto, ecco il fulmine a ciel sereno: Matteo Pachera non è più l’allenatore del Bologna femminile. Questo il comunicato del club rossoblù: «Il Bologna Women comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore Matteo Pachera, a cui va il ringraziamento del Club per il lavoro svolto e un augurio per il prosieguo della carriera. La squadra, sino al termine della stagione, verrà affidata al vice Dario Di Donato». Arrivato sulla panchina rossoblù nell’estate del 2024, mister Pachera ha condotto la squadra all’ottimo quarto posto ottenuto lo scorso anno nel campionato cadetto. Dopo una stagione e mezzo, il tecnico veronese lascia la squadra (non prima di averle fatto fare un notevole salto di qualità).

