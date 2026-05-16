Primavera, Negri si prende il finale di stagione rossoblù

Nel momento più importante della stagione, Simone Negri ha alzato il livello delle proprie prestazioni diventando uno dei giocatori più incisivi della Primavera rossoblù. Se il Bologna è riuscito a conquistare i playoff e a chiudere la regular season al quinto posto, una parte importante del merito passa anche dalla crescita del numero 28 nel finale di campionato.

Con il passare delle settimane Negri si è ritagliato uno spazio sempre più centrale all’interno della squadra allenata da Stefano Morrone, riuscendo a incidere soprattutto nelle gare più delicate della corsa playoff.

Il numero 28 decisivo nelle gare più importanti

Nelle ultime giornate Negri è stato spesso tra i giocatori più pericolosi del Bologna Primavera.

Nello scontro diretto contro l’Inter, vinto 2-1 dai rossoblù e decisivo per consolidare il vantaggio in classifica sui nerazzurri, Negri aveva approcciato la partita con grande intensità, sfiorando il gol già nei primi minuti.

La prova più importante è arrivata contro il Cagliari. In una gara dal peso enorme per la stagione rossoblù, il numero 28 ha firmato una doppietta fondamentale, segnando sia il gol del momentaneo vantaggio nel primo tempo sia la rete del nuovo sorpasso nella ripresa. Un contributo decisivo nella partita che ha consegnato al Bologna la qualificazione matematica ai playoff.

Numeri e crescita del numero 28

Oltre alle prestazioni offerte nelle ultime settimane, a confermare la crescita di Negri ci sono anche i numeri. Il classe 2007 ha infatti chiuso la regular season con un totale di 6 gol, soltanto due in meno rispetto a Lo Monaco, miglior marcatore stagionale della Primavera rossoblù.

Un dato che racconta bene il peso avuto dal numero 28 soprattutto nella fase finale del campionato. Con il passare delle giornate Negri ha trovato sempre più fiducia, aumentando la propria continuità e diventando una delle principali soluzioni offensive della squadra di Morrone.

La sensazione, osservando il percorso del Bologna Primavera, è che la crescita del giocatore sia andata di pari passo con quella del gruppo: una squadra partita con l’obiettivo salvezza e arrivata invece fino ai playoff grazie anche ai propri giovani in maggiore crescita.

Ora la sfida playoff contro la Roma

Adesso per la Primavera rossoblù arriva la fase più importante della stagione. Dopo il quinto posto conquistato al termine della regular season, il Bologna affronterà la Roma nei Quarti di finale playoff.

Una sfida da dentro o fuori nella quale la squadra di Morrone si affiderà anche al momento di forma di Simone Negri, diventato nelle ultime settimane uno dei punti di riferimento principali.

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