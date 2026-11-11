Bologna, la stagione di Negri in Primavera e l’ipotesi di un futuro in prima squadra

A 18-19 anni è importante non lasciarsi trascinare da giudizi affrettati e aspettative eccessive. Ci sono però percorsi che meritano attenzione, soprattutto quando a parlare sono le prestazioni. Quello di Simone Negri è sicuramente uno di questi. Il capitano della Primavera rossoblù sta vivendo un’annata da protagonista, dimostrando di avere qualità che potrebbero permettergli di guardare anche oltre il campionato giovanile. Un possibile percorso tra Serie C e Serie B, senza escludere un’occasione con il Bologna, magari già dalla prossima estate. Il suo nome potrebbe infatti trovare spazio nelle valutazioni di Palladino, soprattutto per le caratteristiche mostrate sulla corsia destra.

Prima di pensare al salto, però, c’è una stagione da raccontare: quella di un ragazzo che ha cambiato posizione, ampliato il proprio bagaglio tecnico e trovato una continuità di rendimento notevole. Il merito? Un lavoro costante, che oggi si riflette in campo.

Negri, una crescita che parte dal lavoro

La trasformazione tattica è uno degli aspetti più interessanti del percorso di Simone Negri. Nato come esterno offensivo, si è progressivamente adattato al ruolo di quinto di centrocampo, diventando una presenza affidabile su tutta la fascia. Una crescita che, per certi versi, ricorda quella di Tommaso Corazza: due percorsi differenti per caratteristiche, ma accomunati dalla capacità di migliorare attraverso il lavoro quotidiano. Negri non è mai stato considerato un giocatore dal talento fuori dal comune, ma ha saputo costruirsi una dimensione importante grazie ai progressi compiuti nel tempo. E il percorso è ancora in evoluzione.

Le caratteristiche di Negri: duttilità e qualità sulla fascia

Nel 3-5-2 di Morrone, Negri occupa la posizione di quinto a destra, una zona del campo che aveva già imparato a conoscere nella passata stagione, quando veniva impiegato con mansioni differenti anche in base al modulo utilizzato, talvolta con il centrocampo a quattro. Il passaggio da esterno offensivo a uomo di fascia a tutto campo ha richiesto un lavoro soprattutto nella fase difensiva. Se accompagnare l’azione in avanti non rappresentava una novità, maggiore attenzione è stata necessaria per imparare a gestire le diagonali e i movimenti senza palla. Aspetti nei quali oggi riesce a distinguersi positivamente.

Il risultato è un giocatore sempre più completo, capace di abbinare corsa, tecnica e attenzione tattica. Tra le sue qualità c’è anche la possibilità di calciare indifferentemente con entrambi i piedi, senza che il rendimento ne risenta. Caratteristiche che hanno convinto Morrone e che, in prospettiva, potrebbero risultare interessanti anche per Palladino. Un eventuale inserimento in prima squadra, magari attraverso il ritiro estivo, rappresenterebbe un’occasione per misurarsi con un contesto differente.

Nel 3-4-3 del Bologna, Simone Negri potrebbe infatti trovare una collocazione sulla corsia destra. Naturalmente, il passaggio alla Serie A comporterebbe un confronto con ritmi e intensità fisiche ben diversi da quelli della Primavera. Ma la possibilità di guadagnarsi un’opportunità resta un obiettivo concreto nel percorso del capitano dell’Under 20.

Rendimento, dieci partite da protagonista

I numeri raccontano soltanto una parte del contributo di Negri, ma sono sufficienti a dare un’idea della sua importanza. Morrone gli ha affidato la fascia da capitano e, nelle prime dieci giornate di campionato, non ha praticamente mai rinunciato a lui. Come riportato da “Più Stadio” nell’articolo di Davide Centonze, dopo essere partito titolare nelle prime due gare, lasciando il campo rispettivamente al 74’ e all’88’, il numero 28 rossoblù ha disputato per intero tutte le successive otto partite. Una presenza costante, che testimonia quanto sia diventato centrale negli equilibri della squadra.

A rendere ancora più significativo il suo rendimento c’è il contributo offensivo: tre reti e cinque assist in dieci incontri. Gli ultimi passaggi vincenti sono arrivati contro Lazio, Parma, con due assist, ed Empoli. Le marcature, invece, portano la firma di Negri nelle sfide con Cagliari, Empoli e Monza. Proprio nell’ultima uscita contro i brianzoli è arrivata una delle giocate più belle della stagione: un mancino dalla distanza, potente e preciso, che ha portato il risultato sul 2-0. Una conclusione con il piede meno utilizzato, a conferma della sua capacità di sfruttare entrambe le soluzioni.

Ma il suo peso nella partita non si è limitato al gol. In precedenza, infatti, era stata proprio una sua verticalizzazione a lanciare Toroc in profondità, nell’azione che ha portato all’espulsione del difensore lombardo. Un altro episodio che evidenzia quanto Negri riesca a incidere anche nella costruzione delle occasioni. La stagione del capitano rossoblù è fin qui un percorso di crescita continua, fatto di prestazioni, numeri e responsabilità. Il futuro è ancora tutto da scrivere, ma le basi sulle quali costruirlo sono già evidenti.

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