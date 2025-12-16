Sintesi poco serie di Serie A – Giornata 15

Avete presente i grandi poemi epici, l’Iliade, l’Odissea. Popolati di eroi combattenti impavidi e vittoriosi. Si battono in guerra, compiono viaggi pieni di pericoli… «Si tutto bello, ma queste non dovrebbero essere le sintesi della quindicesima giornata di serie A?». Perché, non pensate anche voi che Ekkelenkamp e Orban siano i nuovi Achille e Ulisse? La Serie A, il nuovo teatro delle loro imprese. Le sintesi -modestamente- il poema che le racconta.

Gli eroi della quindicesima giornata

Facciamo un esempio pratico: Nikola Stulic. Arriva lui sul campo di Lecce-Pisa e porta i suoi alla vittoria (1-0): Achille. Esce così da quell’ elitario gruppo di attaccanti a secco di gol da più di minuti. Rimane una corsa a due quella per il premio Ayé di Kickest tra Gimenez e Morata.

L’attaccante rossonero ha pensato bene di infortunarsi per evitare la pressione della sfida. L’alternativa trovata dal Milan è Bartesaghi, vibes da giovane Patroclo. Solo che il Sassuolo è una neopromossa e l’imperativo della stagione dei rossoneri è: non si vince con le neopromosse. Quindi finisce 2-2.

Morata è fuori anche lui per infortunio e nella partita contro la Roma il Como perde pure Addai e Diao (si sa, non sempre finisce bene per tutti gli eroi). Il Como perde proprio tutto, anche la partita per 1-o: disfatta.

«Ci davano per finiti» come i greci dopo dieci anni d’assedio a Troia. Ma Christian Chivu, come gli achei, la conquista. non la città nemica, la vetta della classifica. non col cavallo, con il solito Toro. Con un 1-2 l’Inter torna a vincere a Genova.

Le torinesi vincono entrambe le loro battaglie per 1-0. Guidate dai loro condottieri. La Juventus a Bologna ispirata da Elkann il resistente. Resistente alla tentazione dei miliardi offerti per comprare il club. Dall’altra parte di Torino, resiste (alle contestazioni della tifoseria) anche Urbano Bacco Cairo: dalla tribuna guarda i Granata battere la Cremonese elevando il loro onore una coppa di vino.

La fortuna

Non ci sono solo uomini però nell’epica. C’è qualcosa al di sopra di loro.

Prendete la Lazio: evidentemente deve aver offeso la divinità protettrice del Parma. Quei due opinabili cartellini rossi sanno di punizione divina. Un tempo erano le pestilenze, ora arbitri dall’espulsione facile. Ma questo non ferma i biancocelesti dal vincere 0-1 in 9 contro 11. L’impresa.

E poi c’è lei, potente, imprevedibile, dai molti nomi: sorte, fortuna, dea bendata o anche fato.

Gianluca pieveloce Scamacca ci mette il tacco e devia fortunosamente la palla in rete. Poi per il definitivo 2-0 dell’Atalanta contro il Cagliari, liscia il pallone ma la fortuna gli sorride di nuovo: lui scivola, ma la palla è rimasta lì e la spinge di nuovo in porta.

La dea bendata impegnata con l’Atalanta (solidarietà divina) volta le spalle all’Udinese. Non ne va bene una ai bianconeri: primo gol annullato per fuorigioco, traversa, secondo gol annullato per un fallo. Più forte della sfortuna, Ekkelenkamp punitore dei partenopei inventa alla fine un gol pazzesco per la vittoria contro il Napoli (1-0).

Concludiamo con il big match della giornata o -per rimanere dentro la metafora- il duello tra i due principali eroi protagonisti. L’Ettore contro Achille della quindicesima di Serie A. Fiorentina-Verona. Quella carambola fortunosa sul gol viola dell’1-1 fa pensare che la sorte sia favorevole a Kean e compagni. Ma l’1-2 di Orban al 94′ cala come una sentenza: il destino della Fiorentina è ineluttabile.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook