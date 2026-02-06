Skorupski, l’importante non è cadere ma sapersi rialzare (Stadio)

L’estremo difensore torna in campo e questa volta si spera che ci rimanga. Lukasz Skorupski vuole (e deve) mettersi alle spalle gli errori fatali commessi in fase di impostazione di gioco nelle ultime uscite e riprendersi il Bologna sulle spalle da vero numero uno.

I black out di Lukasz Skorupski

Il primo triste episodio si era verificato al ritorno del portiere tra i pali dopo la lunga assenza per infortunio, in occasione della sfida di Europa League contro il Celtic. Skorupski sembrava in totale controllo, ma nel tentativo di servire un compagno con i piedi aveva invece passato il pallone a Maeda. Lo stesso giocatore del Celtic aveva così potuto servire il compagno per il più facile tap-in a porta vuota. Poi, come se non bastasse, ecco che arriva l’espulsione (seppur dubbia) al Marassi di Genova dopo un fallo ai danni di Vitinha. Due errori costati cari al Bologna: punti pesanti, in campionato per non perdere la bussola, in Europa per qualificarsi nelle prime otto e accedere direttamente alla fase successiva.

Skorupski, Bologna ti aspetta

Domenica contro il Parma toccherà di nuovo a lui: Skorupski sarà nuovamente a disposizione di mister Italiano, pronto a dimostrare di non essere lo stesso giocatore delle svirgolate. In fondo il popolo rossoblù lo sa. Se è vero che l’importante non è cadere, ma sapersi rialzare allora il polacco farà di tutto per farsi perdonare. A Casteldebole lavora per tornare ad essere il portiere determinante che conosciamo: in fondo 5 clean-sheet su 11 presenze e solo 8 reti subite vorranno pur dire qualcosa. Anche in Europa League ha saputo fare la differenza mantenendo la porta inviolata in due occasioni (l’ultima contro il Maccabi Tel Aviv).

Il nazionale polacco vuole rimettersi in carreggiata, anche perché quella rossoblù non è la sua unica meta. All’orizzonte c’è un Mondiale da giocare come titolare e non deve assolutamente farsi trovare impreparato. La penserà allo stesso modo anche Vincenzo Italiano o preferirà schierare chi negli ultimi mesi ha fatto le sue veci, Federico Ravaglia?

(Fonte: Dario Cervellati, Stadio)

