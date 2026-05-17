Skorupski titolare e un dubbio sulla corsia: le ultime di formazione verso Atalanta-Bologna

Conference o non Conference? Questo è il dilemma degli ultimi giorni per tutti i tifosi rossoblu che, dalla vittoria di Napoli, hanno visto aprirsi uno spiraglio. Il Bologna ha giocato come sa, come può, e, quando questo accade, pochi obiettivi sono preclusi allo Squadrone. Eppure, bisogna ricordarlo, la lotta per un piazzamento europeo è tutt’altro che semplice, anzi. Però, indipendentemente dallo 0-3 che servirebbe per mantenere il sogno, i rossoblu devono cercare di fare risultato anche per blindare l’ottavo posto.

Soprattutto per uno status da confermare ed economicamente, ogni piazzamento vale di più di quello precedente. Questa potrebbe già essere una motivazione fondamentale ma, se non bastasse, l’ottavo posto, terra promessa di Italiano, varrebbe anche un turno in meno della prossima Coppa Italia. Un trofeo alla portata, lo abbiamo visto anche quest’anno, e nel quale i rossoblu possono specializzarsi.

Bivio Skorupski: La difesa di oggi

È logico, dunque, che per affrontare questa trasferta cruciale bisogna affidarsi alle certezze. Uno su tutti? Lukasz Skorupski che, come ha detto il mister, se starà bene avrà il posto assicurato. Una promessa rivolta al ragazzo, sicuramente, ma anche ai suoi tifosi, che non lo vedono da più di un mese. Assieme a lui, ci saranno Miranda, Heggem ed Helland, mentre la corsia destra è ancora da scoprire.

Un centrocampo “sulle certezze”

Il filo logico lo abbiamo capito: lo staff tecnico vuole affidarsi ai giocatori più affidabili, a chi c’era contro il Napoli. Così, il trio di centrocampo dovrebbe restare invariato: Freuler, Ferguson e Pobega. In attacco, ultimo nodo, ci saranno Castro e Rowe. L’ultimo dubbio? Come riporta il Resto del Carlino, la corsia destra, anche se Berna è in vantaggio su Orsolini.

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