Skorupski – Da veterano a insegnante

Ci siamo. Lunedì pomeriggio Lukasz Skorupski inizierà ufficialmente la sua nona stagione da calciatore rossoblù. Nove lunghi anni in cui il portiere polacco ha difeso i pali e l’identità del club. Se c’era qualche dubbio sulla sua tenuta fisica, Brighton ha dissipato qualsiasi rimostranza.

Skorupski ha mostrato lo smalto dei giorni migliori e proprio per questo motivo non ci dovrebbero essere punti interrogativi sulla sua titolarità contro la Lazio. In estate, ma anche nel finale di stagione (per onor di cronaca), sono state fatte delle valutazioni sul numero 1 rossoblù. I due infortuni muscolari della passata stagione non sono passati inosservati anche ai piani alti del club. Tuttavia, Skorupski è rimasto a Bologna e con ogni probabilità rimarrà da titolare. La nuova squadra dei portieri, complice la partenza di Ravaglia in direzione Watford, è completata da Pessina e Happonen, rispettivamente secondo e terzo portiere.

Skorupski il veterano

Davide Centonze nell’edizione odierna di PiùStadio racconta del grande affiatamento tra Skorupski e i suoi due nuovi allenatori, Max Urwantschy e Andrea Sentimenti. Il primo ha conosciuto mister Tedesco all’Erzgebirge e lo ha seguito ovunque, mentre Sentimenti è stato promosso dalla Primavera in prima squadra per le qualità umane e tecniche di pregevole fattura.

Lunedì alle ore 18.30 Skorupski potrebbe toccare quota 282 presenze con la maglia del Bologna. Davide Centonze ripercorre una parte di carriera dell’estremo difensore rossoblù: arrivò il primo luglio del 2018 dalla Roma per 9 milioni di euro. Era il Bologna di Filippo Inzaghi, una vita fa. È al 22esimo posto per presenze con il club felsineo davanti a nomi importantissimi, quali, Zinetti, Antonioli e Pagliuca.

Il portiere polacco vuole dimostrare che le difficoltà dello scorso anno rimangono confinate lì. Il suo valore è fuori discussione, anche a livello di gruppo e spogliatoio. Anche per questo motivo ci si aspetta che i giovani, su tutti Massimo Pessina, possano apprendere il più possibile da Skorupski. Il portiere polacco vorrebbe primeggiare con il Bologna per tornare in Europa e rimanere un punto fermo della sua nazionale.

La Lazio

Ancora Davide Centonze segnala le statistiche di Skorupski contro la Lazio. Il portiere rossoblù ha affrontato 18 volte i biancocelesti, sommando 6 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte. Nelle ultime tre partite in campionato con Skorupski in campo, il Bologna ha sempre vinto contro la squadra della Capitale. L’1-0 del 3 novembre 2023, quando bastò Ferguson al Dall’Ara per piegare la Lazio; nella gara di ritorno dello stesso anno la rimonta rossoblù e la prova magnifica di Skorupski permisero la vittoria bolognese. L’ultima, la cinquina del 16 marzo 2025, quando il Bologna dominò e demolì la Lazio di Maurizio Sarri.

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