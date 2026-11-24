Eccomi qui, ancora bagnato fradicio, a cancellare “sotto il sole” dal nome della mia rubrica e a commentare Bologna-Udinese, partita talmente scialba e avara di soddisfazioni da lasciare il rammarico di non aver optato per un comodo divano, magari davanti a una stufetta o a un bel camino.

Io poi non ho solo preso tre ore d’acqua come tantissimi di voi, ma ho anche pensato di mettere l’uno del Bologna in una legata con altre cinque partite tutte azzeccate, per cui l’errore di Zortea mi ha anche fatto perdere cento eurini di cui sentivo già l’odore. Ma sto parlando di niente, perchè il Bologna va seguito sempre, con qualsiasi condizione meteo. Quindi veniamo alla partita.

Come ho visto Bologna-Udinese 1-1

Era chiaro che la classifica poteva trarre in inganno. Si affrontavano una squadra in piena tranche agonistica, che veniva da quattro vittorie consecutive e quindici punti nelle ultime sei partite (una media quasi da scudetto) e l’ultima in classifica, in piena crisi di risultati ma sicuramente con un organico non da retrocessione.

Ed è finita con un pareggio tutto sommato giusto, che non è da buttare via in assoluto, ma che lascia l’amaro in bocca, soprattutto per come è maturato e per i momenti troppo lunghi in cui abbiamo lasciato il pallino del gioco in mano ai friulani, rischiando a un certo punto anche di perdere.

Avevo detto che questo Bologna indebolito, per continuare a sorprenderci, avrebbe dovuto giocare al massimo, spingendo sempre sull’acceleratore. Questo, domenica, non è successo, ma stavolta, più che sui giocatori, vorrei soffermarmi sul nostro

allenatore, che fin qui avevo sempre osannato, ma che stavolta davvero, a mio parere, ha sbagliato quasi tutto.

Questa volta Palladino ha sbagliato qualcosa

Primo errore nella formazione iniziale: sicuramente grave l’assenza di Miranda, ma non può essere mai quella la posizione di Bernardeschi. Molto meglio far giocare Alhassane dall’inizio e, volendo schierare subito Orsolini, tenersi la carta del numero dieci per il secondo tempo in caso di necessità.

Secondo errore: terreno di gioco bagnato, giocatori stanchi, che hanno lasciato il campo all’Udinese per almeno un quarto d’ora all’inizio del secondo tempo, gol subito ventidue minuti dopo l’intervallo e aspettiamo di arrivare a dodici minuti dalla fine per fare due cambi e a sei minuti per farne altri due? Per quanto i subentranti non siano fenomeni, cosa potevano mai fare, ad esempio, Mbangula o Piccoli con così poco tempo a disposizione?

Terzo errore (non limitato all’ultima partita): il Bologna di Palladino, come rotazioni dei giocatori, sembra una squadra degli anni’80. Undici titolari, uno massimo due cambi tollerati e riserve utili solo per entrare nel finale e riempire qualche spazio negli album Panini. Tanto varrebbe dare i numeri dall’uno all’undici come ai vecchi tempi.

Non sembrano esserci reali rotazioni e così si aumenta la difficoltà

Il terzetto difensivo (Darmian, Casale, Theate) è ormai intoccabile. Heggem, scontento per essere ai margini, domenica è finito addirittura fuori squadra. Helland è stato segnalato per una puntata di “Chi l’ha visto?”. Si hanno notizie saltuarie solo di Vitik, quando il rischio è quello di veder crollare sul campo di gioco il trentasettenne ex Inter. Anche Pobega e Ferguson, pur bravi e funzionali, sono piantati al centro del campo come i picchetti di una canadese e, se giocassimo anche i supplementari, non verrebbero comunque sostituiti.

Io capisco che Moro e Amondarain non facciano la differenza, però, come Palladino è riuscito a recuperare Casale, quando da due anni, con Italiano, si aggirava per il campo collezionando errori che l’avevano messo quest’estate nella lista dei partenti, così penso che si potrebbe fare, ad esempio, con Moro, che lo scorso anno era riuscito in tante partite a sostituire Freuler e si era dimostrato un discreto giocatore. E così anche l’argentino, che ha solo ventun anni e ha bisogno di giocare qualche partita per dimostrare se vale qualcosa.

Ma veniamo all’attacco. Odgaard, che si batte come un leone ma non è un centravanti, gioca sempre. Sempre. E’ stato praticamente bocciato Dovbyk, che probabilmente a gennaio ci saluterà, ma anche Piccoli, che invece dovremo riscattare il prossimo anno per diciotto milioni, è sostanzialmente fuori dalle rotazioni, visto che ieri è entrato all’ottantaquattresimo, quando da quasi venti minuti avevamo subito il pareggio e non riuscivamo a creare pericoli. Cambiaghi è partito ugualmente titolare, nonostante il recente infortunio che lo ha fatto rientrare dal ritiro della nazionale, quando, solo tre partite fa, Mbangula aveva annichilito i rossoneri con una tripletta e adesso vede il campo col contagocce. L’unico ruolo con rotazioni costanti e decisamente “coperto” è l’esterno destro d’attacco, dove Bernardeschi e Orsolini si alternano.

Non sono un allenatore ma cerco di analizzare i fatti

Ora direte che, come la maggioranza dei tifosi, voglio fare l’allenatore senza averne le competenze, ma non è così, credetemi. Cerco solo di analizzare i fatti e i fatti dicono che non si può insistere a oltranza sugli stessi uomini senza concedere un attimo di respiro. Una giusta rotazione dei giocatori consente di avere sempre forze fresche e di non perdere pezzi per strada (il caso Heggem insegna), visto che una rosa è veramente forte quando tutti si sentono importanti e considerati.

O il Mister pensa che l’undici titolare possa reggere per tutto il campionato, oppure bisognerà pensare di cominciare a responsabilizzare anche qualche sostituto.

Venerdì una nuova partita trabocchetto contro il Venezia

Basta, adesso mi taccio, anche perchè venerdì si gioca già a Venezia ed è un’altra partita trabocchetto come quella con l’Udinese. Spero davvero che Palladino trovi il modo di compattare il gruppo e di riportare nelle rotazioni anche i giocatori al momento desaparecidos, perchè, per rimanere nell’attuale posizione di classifica (un ottavo/nono posto oltre le mie aspettative), serve che nessuno si sprema come un limone.

Dai ragazzi e forza Mister, attraversiamo la laguna, sbarchiamo dal vaporetto e portiamo a casa i tre punti. Magari coi soliti undici, così avrò per l’ennesima volta parlato a vanvera.

Canterò sempre per te, magico Bologna, sotto la pioggia e sotto il sole.

Alla prossima amici.

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