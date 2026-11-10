Sotto la pioggia e sotto il sole… la quarta vittoria consecutiva

E quattro. Che dire di questo Bologna?

Che, per rimanere al nome della mia rubrica settimanale, il sole splende sempre di più sui nostri colori e la pioggia delle prime quattro giornate in questo momento è solo un lontano ricordo. Che a Parma abbiamo vinto la quarta partita consecutiva. Che con Palladino abbiamo 16 punti in 7 gare, per una media che porterebbe a 87 punti.

Considerando che l’anno scorso l’Inter ha vinto il campionato proprio con 87 punti e due anni fa bastarono 82 punti al Napoli di Conte per vincere lo scudetto, capirete che stiamo parlando di una media punti stratosferica.

Quindi dove voglio arrivare? Da nessuna parte, tranquilli, soffocate ancora per un po’ i sogni di grandezza. Questo Bologna è una squadra sorprendente, considerando gli evidenti limiti di organico, ma dobbiamo volare bassi. Rimangono, nonostante il fantastico filotto di vittorie, alcuni segnali di allarme.

Col Monza, pur penalizzati da un arbitraggio folle, abbiamo rischiato di pareggiare e ci siamo salvati grazie a un miracolo di Skorupski.

Parma-Bologna 1-2, la quarta vittoria consecutiva

Col Parma, dopo il vantaggio numerico dato dall’espulsione a pochi minuti dall’inizio, abbiamo rischiato di subire il pareggio e Lukasz ci ha salvato ancora una volta e, sul due a zero, abbiamo riaperto nuovamente la partita subendo un gol quando mancavano ancora dieci minuti più un recupero infinito.

E soprattutto si sta amplificando il problema punte, con tre centravanti che, messi insieme, non ne fanno uno.

Per fortuna abbiamo ritrovato un grandissimo Odgaard, che, dopo la partitona col Monza, è stato probabilmente il migliore anche sabato a Parma, insieme all’inesauribile Cambiaghi e al capitano Ferguson, tornato leader indiscusso della squadra.

Ma il plauso, in un Bologna che sta performando oltre le proprie possibilità, va a tutti: al terzetto difensivo, con Theate che ha anche sbloccato la partita con un’inzuccata imperiosa, al sempre combattivo Pobega, al nostro gioiellino Bernardeschi, a Mbangula, subentrato a metà primo tempo e autore di una buona gara e anche a Orso, che ha realizzato un rigore importantissimo, scacciando alcuni fantasmi dello scorso campionato.

E poi, mi ripeto ma non posso fare altro, un applauso lungo sette partite a Palladino, che sta facendo qualcosa di talmente incredibile da sembrare sempre di più un miracolo.

Il futuro che verrà

Dopo la pausa ci aspettano due partite abbordabili, con le ultime del campionato: il 22 novembre in casa con l’Udinese, fanalino di coda inaspettato e il 27 in trasferta contro un Venezia penultimo.

Stiamo zitti che è sempre meglio, per evitare figuracce, ma la voglia di tornare a sognare, dopo un anno costellato da undici sconfitte casalinghe in campionato in meno di undici mesi, dall’1/12/2025 con la Cremonese al 17/10/2026 con l’Inter, è davvero grande.

E allora, io per primo sotterro la voglia di polemizzare per l’andamento delle ultime tre sessioni di mercato e accantono la rabbia per quello che potevamo essere e non siamo, cercando di godermi il momento, di tifare per questi ragazzi che stanno dando tutto e di assaporare ogni piccola grande gioia di questa magica gestione targata Palladino.

I conti li faremo alla fine: per ora ci teniamo le cinque vittorie (di cui quattro in trasferta) nelle ultime sei gare e giochiamo tutte le partite come se fossero una finale di Champions, anche perchè la sola possibilità di continuare a vincere è lottare fino all’ultima goccia di sudore e seguire ciecamente i dettami del Mister, che ha dimostrato di meritarsi ampiamente la nostra fiducia.

Oh, che posso farci, ero talmente demoralizzato dopo questo mercato deprimente che vedere adesso il BFC all’ottavo posto, davanti al Napoli e a un punto dalla Juve, mi fa sentire carico come una molla.

Adesso godiamoci questo meritato riposo di due settimane e poi “sotto la pioggia e sotto il sole“ riprenderà martedì 24 novembre dopo Bologna-Udinese.

Incrociamo le dita e continuiamo col rito magico che, prima della trasferta di Cagliari, sembra aver girato la sorte di questo campionato. SIM SALA BIM e forza vecchio cuore rossoblù.

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