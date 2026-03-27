La sosta per le nazionali riaccende i riflettori sull’Italia di Gennaro Gattuso, reduce dal 2-0 contro l’Irlanda del Nord e attesa dalla Bosnia. Ma, accanto all’attualità, una classifica di Transfermarkt offre una chiave diversa per leggere la storia azzurra: gli stadi dove l’Italia ha giocato (e vinto) di più.

Gli stadi più frequentati dall’Italia

In vetta c’è lo Stadio Olimpico, con 54 partite e 32 vittorie, simbolo delle grandi notti della Nazionale. Subito dietro il Meazza, che con 33 successi in 50 gare vanta un rendimento persino migliore. Più distaccati, ma sempre centrali nella geografia azzurra, lo Stadio Artemio Franchi e il Ferraris.

Il Dall’Ara resta un fortino

Poi, tra grandi piazze e tappe meno frequenti, ecco Bologna. Lo Stadio Renato Dall’Ara è sesto: 23 partite e 16 vittorie. Numeri più contenuti, certo, ma con un significato preciso. Un dato che, a prima vista, può sembrare “minore” rispetto ai grandi poli calcistici italiani, ma che può essere interpretato anche con occhi diversi.

Bologna non è una sede abituale della Nazionale, e proprio per questo il rendimento ha un valore ancora più significativo: il Dall’Ara è uno stadio “affidabile”, dove l’Italia ha spesso raccolto risultati positivi. Un terreno storicamente favorevole agli Azzurri. Così si riconferma fortino, meno celebrato ma estremamente concreto.

Il valore delle sedi alternative

La classifica racconta anche altro: la volontà, nel tempo, di portare la Nazionale in giro per il Paese. Da Napoli con lo Stadio Diego Armando Maradona a Palermo con il Barbera, fino a tappe internazionali come lo Stadio di Wembley.

E con un calcio sempre più globalizzato, riportare la Nazionale in stadi come il Dall’Ara non è solo una scelta logistica, ma anche culturale: significa valorizzare piazze storiche e coinvolgere tifoserie diverse, alimentando quel senso di appartenenza che da sempre accompagna la maglia azzurra.

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