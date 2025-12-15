Seguici su

Bologna FC

Supercoppa, il Bologna in partenza per Riad (Il Resto del Carlino)

Stamattina il Bologna inizia la preparazione in vista della Supercoppa italiana, in programma venerdì sera in Arabia Saudita

Pubblicato

1 ora fa

il

Vincenzo Italiano (© Bologna FC 1909)
Mister Vincenzo Italiano (© Bologna FC 1909)

Il tour del force del Bologna prosegue: archiviata anche la quindicesima giornata di Serie A (con la Juventus che ha vinto 1-0 davanti al pubblico del Dall’Ara), Vincenzo Italiano e i suoi uomini tornano subito al lavoro per preparare la sfida di Supercoppa. Venerdì sera, infatti, i felsinei scenderanno in campo contro l’Inter di Christian Chivu in quella che di fatto è la quarta competizione della loro stagione.

Verso la Supercoppa: il Bologna inizia la preparazione senza l’infortunato Freuler

Il Bologna ha giocato in campionato soltanto ieri sera: tuttavia, visto l’importantissimo appuntamento in programma, i rossoblù sono attesi nuovamente a Casteldebole già stamattina alle 11. La partenza per l’Arabia Saudita, dove si giocherà la Supercoppa italiana, è invece prevista per domani. Anche il patron rossoblù Joey Saputo viaggerà con la squadra, attesa a Riad venerdì alle 20:00 per la sfida contro l’Inter (seconda classificata in campionato lo scorso anno).

Remo Freuler (© Damiano Fiorentini)

Remo Freuler, out per due mesi a causa della frattura della clavicola (© Damiano Fiorentini)

L’altra semifinale vedrà affrontarsi il Napoli (vincitore dell’ultimo scudetto) e il Milan (finalista della Coppa Italia, messa in bacheca proprio dal Bologna di Vincenzo Italiano). Gli emiliani, però, dovranno fare a meno di un tassello fondamentale della squadra: nonostante gli sforzi e la volontà di essere disponibile per una sfida storica, Remo Freuler non è riuscito a recuperare in tempo. Lo svizzero si era infortunato dopo un duro scontro di gioco contro il Parma a inizio novembre, rimediando la frattura della clavicola: un stop di almeno due mesi per lo stakanovista rossoblù, che però deve rinunciare all’Arabia Saudita.

(Fonte: Il Resto del Carlino)

