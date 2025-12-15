Supercoppa, il Bologna in partenza per Riad (Il Resto del Carlino)

Il tour del force del Bologna prosegue: archiviata anche la quindicesima giornata di Serie A (con la Juventus che ha vinto 1-0 davanti al pubblico del Dall’Ara), Vincenzo Italiano e i suoi uomini tornano subito al lavoro per preparare la sfida di Supercoppa. Venerdì sera, infatti, i felsinei scenderanno in campo contro l’Inter di Christian Chivu in quella che di fatto è la quarta competizione della loro stagione.

Verso la Supercoppa: il Bologna inizia la preparazione senza l’infortunato Freuler

Il Bologna ha giocato in campionato soltanto ieri sera: tuttavia, visto l’importantissimo appuntamento in programma, i rossoblù sono attesi nuovamente a Casteldebole già stamattina alle 11. La partenza per l’Arabia Saudita, dove si giocherà la Supercoppa italiana, è invece prevista per domani. Anche il patron rossoblù Joey Saputo viaggerà con la squadra, attesa a Riad venerdì alle 20:00 per la sfida contro l’Inter (seconda classificata in campionato lo scorso anno).

L’altra semifinale vedrà affrontarsi il Napoli (vincitore dell’ultimo scudetto) e il Milan (finalista della Coppa Italia, messa in bacheca proprio dal Bologna di Vincenzo Italiano). Gli emiliani, però, dovranno fare a meno di un tassello fondamentale della squadra: nonostante gli sforzi e la volontà di essere disponibile per una sfida storica, Remo Freuler non è riuscito a recuperare in tempo. Lo svizzero si era infortunato dopo un duro scontro di gioco contro il Parma a inizio novembre, rimediando la frattura della clavicola: un stop di almeno due mesi per lo stakanovista rossoblù, che però deve rinunciare all’Arabia Saudita.

