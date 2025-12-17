Infermeria sotto osservazione verso la Supercoppa

Il lavoro sul campo procede con cautela a Riad dove lo staff tecnico di Italiano ha impostato un programma leggero per evitare sovraccarichi dopo le ultime uscite poco brillanti sul piano fisico. Una sola seduta mattutina sia oggi sia domani, scelta dettata dalla necessità di lasciare spazio agli impegni istituzionali e di non stressare ulteriormente muscoli già provati. Intanto, l’attenzione resta concentrata sulle condizioni dei giocatori acciaccati, in vista della Supercoppa.

Infermeria: chi è già fuori dai giochi

Salvo soprese dell’ultima ora, due elementi non saranno disponibili per la Supercoppa. Skorupski e Vitik continueranno a seguire un programma di lavoro differenziato insieme al gruppo, con l’obiettivo di tornare a disposizione per la gara di campionato del 28 dicembre contro il Sassuolo. La loro assenza pesa nelle rotazioni, ma lo staff medico non intende forzare i tempi di recupero.

Situazioni dall’infermeria che tengono in allerta Italiano

Restano invece da valutare con attenzione due casi che potrebbero incidere sulle scelte di formazione. Lucumí convive da tempo con un’infiammazione al tendine d’Achille, problema che lo ha già costretto a saltare le sfide contro Lazio e Celta Vigo. Moro, invece, ha accusato un dolore alla coscia destra nel secondo tempo del match contro la Juventus ed è uscito anzitempo dal campo. Entrambi sono considerati fondamentali per un Bologna che si presenta a Riad con alternative limitate, soprattutto in difesa e a centrocampo, viste anche le indisponibilità di Casale e Freuler.

Inter, attenzione su Calhanoglu e rientri graduali

Anche in casa Inter non mancano i punti interrogativi. In vista della Supercoppa, le condizioni di Calhanoglu restano da monitorare dopo il fastidio all’adduttore accusato contro il Liverpool, anche se gli accertamenti hanno escluso lesioni. Il centrocampista turco è partito regolarmente con la squadra per l’Arabia Saudita, ma una decisione definitiva sul suo utilizzo verrà presa solo a ridosso della gara. Chivu ha aggregato al gruppo anche Darmian, reduce da un lungo stop muscolare, mentre resta indisponibile Dumfries, operato alla caviglia sinistra e destinato a rimanere fuori per diversi mesi.

Il momento celebrativo firmato Macron

Nel frattempo, spazio anche a un momento simbolico fuori dal campo. Macron ha consegnato al presidente del Bologna, Joey Saputo, la versione rossoblù delle “shirts of light”. Le divise, ideate dall’artista bolognese Michele Astolfi, sono state reinterpretate come vere e proprie opere d’arte, impreziosite da inserti in vetro di Murano e dettagli Swarovski, e dedicate ai club che hanno conquistato trofei nella scorsa stagione.

