Supercoppa, da trampolino a ostacolo: il Bologna ora deve rialzarsi

Il post‑Supercoppa non ha portato l’inerzia che il Bologna sperava. Dopo l’entusiasmo per la partecipazione al torneo e la sensazione di una squadra in crescita, i rossoblù hanno vissuto un mese tutt’altro che semplice. Le ultime sei gare di Serie A raccontano un rendimento in netto calo: una sola vittoria, due pareggi e tre sconfitte. Un bottino magro, che ha rallentato bruscamente la corsa verso l’Europa.

Un campionato che si è complicato

Il Bologna ha faticato a ritrovare fluidità di gioco e continuità nei risultati. Le difficoltà sono emerse soprattutto nella gestione dei momenti chiave delle partite: vantaggi non consolidati, cali di concentrazione e una produzione offensiva meno brillante rispetto alla prima parte di stagione. Il risultato è una classifica che oggi pesa. Ottavo posto e un distacco di nove punti dalla Juventus, attualmente sesta e ultima squadra in zona Europa tramite il campionato.

Neppure la coppa è riuscita a dare una scossa. Nell’unico sfida interna contro il Celtic è arrivato un pareggio (2-2) che ha mostrato carattere ma anche le stesse difficoltà viste in Serie A: reazione tardiva – soprattutto dopo il rosso di Hatate al 34′ – e poca incisività. Ma sei in Europa un punto ha permesso al Bologna di qualificarsi aritmeticamente ai play-off – obiettivo minimo stabilito da Saputo a inizio stagione – in campionato servirà qualcosa di più.

Cosa serve per ripartire

Il Bologna resta una formazione con identità chiara e qualità diffuse, ma il margine d’errore si è assottigliato. Per tornare a competere per un posto in Europa nella prossima stagione serviranno maggiore continuità, una ritrovata solidità difensiva e un attacco più concreto. Il calendario offrirà presto scontri alla portata – almeno sulla carta – dei rossoblù, in cui la squadra è chiamata a ritrovare quella brillantezza che aveva fatto sognare i tifosi fino a poche settimane fa.

Se la Supercoppa doveva essere un trampolino, per ora si è trasformata in una frenata. Tocca al Bologna dimostrare che si è trattato solo di una parentesi.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook