Supercoppa, Bologna a un passo dalla meta (Corriere di Bologna)

Il Bologna è a un passo da un altro traguardo storico: stasera alle 20 gli uomini di Vincenzo Italiano affronteranno il Napoli in Finalissima di Supercoppa italiana, raggiunta dopo la vittoria sull’Inter di Cristian Chivu. Oggi, dunque, i rossoblù avranno la possibilità di mettere in bacheca il secondo trofeo in due anni.

Verso Napoli-Bologna, finale di Supercoppa italiana: tutti gli occhi sono puntati sui rossoblù

Nelle ultime stagioni la squadra emiliana è cresciuta innegabilmente: ormai i felsinei sono in grado di competere allo stesso livello delle big italiane. A dimostrarlo, ad esempio, c’è il 2-0 rifilato in campionato al Napoli Campione d’Italia, oltre all’attuale sesto posto in Serie A e all’ottima figura fatta finora in Europa League. Il salto di qualità del Bologna, insomma, è sotto gli occhi di tutti.

La finale di Supercoppa tra gli emiliani e i partenopei, in effetti, sarà trasmessa in 160 Paesi diversi. 160 nazioni collegate in diretta per vedere l’ultimo atto del trofeo che vede sfidarsi la vincitrice dello scudetto e della Coppa Italia. Complimenti alla squadra di Italiano sono arrivati da tutto il mondo, dall’Inghilterra agli Stati Uniti. Lo stesso Antonio Conte ha ammesso che la partita di stasera sarà difficilissima.

In molti hanno definito il Bologna la “Cenerentola” del torneo, l’outsider arrivata fino in Arabia Saudita. In realtà, almeno sulla carta, sono proprio i rossoblù a essere i favoriti: quest’anno, come dicevamo, Italiano e i suoi ragazzi hanno già battuto il Napoli una volta, un 2-0 casalingo firmato dalla coppia Dallinga-Lucumí.

Oggi, poi, la posta in gioco sarà ancora più alta. Numerosi big del calcio italiano, tra cui l’ex rossoblù Roberto Baggio, sono accorsi al Al-Awwal Park di Riad per vedere una finale storica. Il Bologna, esordiente assoluta in Supercoppa, scenderà in campo per fare la storia.

(Fonte: Corriere di Bologna, Alessandro Mossini)

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook