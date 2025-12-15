Supercoppa Italiana: Chiffi sarà l’arbitro di Bologna-Inter

Il countdown è iniziato: manca sempre meno all’appuntamento con la Supercoppa Italiana, in programma dal 18 al 22 dicembre in Arabia Saudita. Venerdì alle ore 20:00 il Bologna di Vincenzo Italiano si scontrerà con l’Inter di Cristian Chivu, gara valida per la semifinale, preceduta dallo scontro tra Napoli e Milan. L’AIA ha diramato le designazioni arbitrali per le due semifinali.

A dirigere Bologna-Inter sarà Daniele Chiffi, arbitro della sezione di Padova, mentre gli assistenti saranno Rossi e Fontemurato. Il quarto uomo sarà assegnato a Dionisi, mentre in sala VAR ci saranno Maresca e Pezzuto.

I precedenti dell’arbitro con Bologna e Inter

Il bilancio del fischietto con i colori rossoblù non sorride a Orsolini e compagni. Su un totale di 9 partite, solo 3 sono le vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte. Per quanto riguarda l’Inter, invece, Chiffi ha già diretto 18 partite e ben 10 sono terminate con la vittoria dei nerazzurri. A completare il quadro, 6 pareggi e 2 sconfitte.

