Supercoppa Italiana, i convocati di Italiano: finalmente al completo

Domani mattina il Bologna salirà su un volo per Riyadh, direzione semifinale di Supercoppa Italiana. L’appuntamento è previsto per venerdì 19 alle ore 20:00 e Italiano non vuole farsi trovare impreparato. L’avversario da affrontare sarà tanto inedito quanto insidioso: l’Inter di Cristian Chivu. Per farlo, ecco la lista dei convocati del mister per la trasferta in Arabia Saudita.

Sono due le piacevoli sorprese che saltano all’occhio scorrendo lungo l’elenco: il ritorno tra i convocati di Lukasz Skorupski e Martin Virtik. Dopo numerosi giorni d’assenza, l’estremo difensore e il centrale ceco tornano a disposizione di mister Italiano, una notizia importante viste le ultime difficoltà affrontate dal Bologna nella gestione del reparto difensivo. Per non incorrere in ulteriori emergenze, Italiano ha scelto di portare con se in Arabia anche Bodin Tomasevic, centrale della Primavera rossoblù.

I convocati per Bologna-Inter in Supercoppa Italiana

Portieri: Franceschelli, Pessina, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Tomasevic, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Moro, Pobega, Sulemana.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe.

