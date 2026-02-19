Non solo rossi: la classifica sui rigori ottenuti premia Tommaso Pobega

La classifica che trattiamo oggi parla di un calcio fatto di intelligenza e mestiere più che di gol: Transfermarkt l’ha definita quella degli “smaliziati” d’Italia, ovvero i giocatori che dal 2020-21 fino alla 25ª giornata della stagione 2025/26 hanno conquistato più rigori poi trasformati in gol.

Ma cosa si intende per smaliziato? potremmo definirlo una sorta di riconoscimento: indica chi sa muoversi con astuzia in area di rigore, chi anticipa l’intervento del difensore, chi usa il corpo e la lettura della giocata per costringere l’avversario all’errore. È furbizia positiva, esperienza applicata al momento decisivo.

La classifica degli “astuti” del campionato

In questa graduatoria compaiono grandi nomi quali Thuram, Osimhen, Lautaro, Berardi e Vlahovic. Alcuni non giocano più in Serie A – Immobile, Kvaratskhelia e Caputo – ma il dato resta significativo. In mezzo a tanti attaccanti spicca una presenza che per il Bologna ha un valore speciale: Tommaso Pobega.

Cinque rigori guadagnati nel periodo indicato non sono pochi per un centrocampista. È un numero che parla di un Pobega diverso rispetto a quello spesso associato ai cartellini rossi: un giocatore che si inserisce, che attacca l’area, che si prende responsabilità offensive. Proprio nei giorni adiacenti al suo riscatto ufficiale e al rinnovo fino al 2028, questo dato ha il sapore della rivincita.

Pobega, Bologna si ricorda anche di questo

Alla vigilia della trasferta europea contro il Brann, Pobega ha parlato di voglia di “restituire” alla squadra ciò che in alcune occasioni ha tolto con le espulsioni. E questa classifica sembra andare nella stessa direzione: non solo foga e temperamento, ma anche lucidità e intelligenza nelle scelte.

Stasera il Bologna si gioca i playoff di Europa League sul campo del Brann. E proprio in una gara come questa sapere di avere in campo uno dei “più smaliziati” del campionato può diventare una risorsa in più. Magari quella decisiva.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook