Bologna-Monza (2-1), Pobega: «Palladino ci sta ridando autostima per andare a prenderci i nostri risultati»

La fiducia ritrovata passa anche dalla capacità di riscoprire le proprie certezze. Tommaso Pobega è uno dei volti di un Bologna che, sotto la guida di Raffaele Palladino, sta cercando di lasciarsi alle spalle le difficoltà delle scorse settimane. Il centrocampista rossoblù ha parlato del proprio modo di interpretare il ruolo, dell’intesa ormai consolidata con Lewis Ferguson e dei segnali positivi arrivati dal lavoro quotidiano con il nuovo allenatore. Ecco le sue dichiarazioni.

Le parole di Tommaso Pobega post Bologna-Monza

In quale posizione ti trovi meglio in campo?

«È difficile da dire, perché ogni partita ha le sue necessità e quindi può cambiare la posizione in campo. Sapevamo che contro il Monza sarebbe stata una partita fatta di duelli e di conseguenza si potevano creare spazi per potersi inserire e mettere in difficoltà l’avversario. Io cerco di mettermi nella posizione migliore per aiutare la squadra. Poi è normale che le mie caratteristiche rimangano. Mi piace comunque attaccare ed arrivare in area. Cerco di ritagliarmi qualche spazio in questo modo. Io oggi sono contento perché abbiamo dato un segnale di continuità, in questa settimana in cui ci siamo tolti tre partite importanti».

Palladino ha cambiato tanto in queste prime settimane da allenatore, ma c’è una coppia nel mezzo che non ha mai cambiato: tu e Ferguson. Cosa ne pensi?

«Con Lewis mi trovo molto bene, è un giocatore forte. Sono contento di giocare a fianco a lui. La nostra forza negli anni è stato il fatto che, anche cambiando interpreti, siamo riusciti, e riusciamo tutt’ora, a mantenere il livello alto, e questo in allenamento si vede».

Pobega sul lavoro di Palladino:

«Il mister ci sta ridando autostima e ci sta portando ad avere quella continuità e spensieratezza giusta per andare a prenderci i risultati. All’inizio della stagione ci siamo un po’ bloccati da questi punti di vista, ma lavorando e mettendo insieme le sicurezze vogliamo tornare a divertirci».

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