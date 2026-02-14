Tra una delusione e l’altra, il Bologna prova nuovamente a trovare una reazione alla crisi e lo farà lontano da casa, all’Olimpico Grande Torino contro i granata. Insomma, una sfida ancora una volta difficile, ma ampiamente alla portata dei rossoblù

Ecco tutte le informazioni utili verso la sfida della prossima gara rossoblù. Ecco quando, dove e come guardare la sfida tra Torino e Bologna.

Torino-Bologna: data, orario, luogo e dove vederla

Competizione: Serie A, 25^ giornata;

Partita: Torino-Bologna;

Data: domenica 11 febbraio 2026 ;

; Orario: 18:00;

Luogo: Stadio Olimpico Grande Torino, Torino ;

; Canale TV: Sky Sport Calcio, Sky Sport 251;

Piattaforma streaming: DAZN.

Le probabili formazioni

TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Gineitis, Vlasic, Lazaro; Adams, Simeone. Allenatore: Marco Baroni.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Casale, Lucumí, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.

A che punto siamo?

Il Bologna prova ad uscire dal suo momento di crisi nella 25^ giornata di Serie A che la vede impegnata a Torino contro i granata. Una sfida non facile, soprattutto per il tipo di partite che attende i rossoblù costretti a gestire il possesso e limitando le ripartenze avversarie.

La squadra di mister Vincenzo Italiano deve cambiare passo e tornare a difendere bene, soprattutto cercando di tornare a essere efficace davanti. Contro il Torino altrettanto in crisi sembra il momento e la gara opportuna per tornare a vincere.

I granata hanno vinto pochissime gare di recente. Il Toro non ha particolari necessità di classifica, ma con un successo la squadra di Baroni potrebbe addirittura agganciare la squadra rossoblù.

