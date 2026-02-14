Bologna FC
Torino-Bologna, dove vederla: Sky, NOW, DAZN o Mediaset? Canale tv, diretta, streaming, probabili formazioni
I felsinei cercano riscatto in casa dei granata: allo stadio Olimpico Grande Torino va in scena una sfida delicata per gli emiliani contro la formazione piemontese.
Tra una delusione e l’altra, il Bologna prova nuovamente a trovare una reazione alla crisi e lo farà lontano da casa, all’Olimpico Grande Torino contro i granata. Insomma, una sfida ancora una volta difficile, ma ampiamente alla portata dei rossoblù
Ecco tutte le informazioni utili verso la sfida della prossima gara rossoblù. Ecco quando, dove e come guardare la sfida tra Torino e Bologna.
Torino-Bologna: data, orario, luogo e dove vederla
- Competizione: Serie A, 25^ giornata;
- Partita: Torino-Bologna;
- Data: domenica 11 febbraio 2026;
- Orario: 18:00;
- Luogo: Stadio Olimpico Grande Torino, Torino;
- Canale TV: Sky Sport Calcio, Sky Sport 251;
- Piattaforma streaming: DAZN.
Le probabili formazioni
TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Gineitis, Vlasic, Lazaro; Adams, Simeone. Allenatore: Marco Baroni.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Casale, Lucumí, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.
A che punto siamo?
Il Bologna prova ad uscire dal suo momento di crisi nella 25^ giornata di Serie A che la vede impegnata a Torino contro i granata. Una sfida non facile, soprattutto per il tipo di partite che attende i rossoblù costretti a gestire il possesso e limitando le ripartenze avversarie.
La squadra di mister Vincenzo Italiano deve cambiare passo e tornare a difendere bene, soprattutto cercando di tornare a essere efficace davanti. Contro il Torino altrettanto in crisi sembra il momento e la gara opportuna per tornare a vincere.
I granata hanno vinto pochissime gare di recente. Il Toro non ha particolari necessità di classifica, ma con un successo la squadra di Baroni potrebbe addirittura agganciare la squadra rossoblù.
