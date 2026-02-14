Torino-Bologna: Heggem preservato per l’Europa

Domani alle 18 il Bologna giocherà allo stadio Olimpico Grande Torino per affrontare i granata in campionato. Se è vero che Vincenzo Italiano si aspetta risposte da tutti i rossoblù, una maggiore attenzione va soprattutto al reparto difensivo. L’ultima clean sheet conquistata, risale infatti alla trasferta a Udine (0-3). Da quel momento, la difesa felsinea ha subito gol su gol, arrivando nelle ultime sette gare ad una media di quasi 2 gol subiti a partita.

Heggem a riposo per la gara contro il Brann

Per la gara di domami, molto probabilmente Italiano farà a meno di Heggem. Ieri il norvegese ha svolto allenamento differenziato, ed oggi saranno fatti dei tesi per valutare i progressi del quadricipite destro, che gli aveva dato qualche problema negli scorsi giorni.

Tuttavia, anche in caso di recupero, difficile che Italiano lo convochi per domani. Il tecnico rossoblù infatti, vuole preservare il norvegese per l’Europa League dove il suo contributo sarà essenziale.

Torino-Bologna: Lucumí dal primo minuto, al suo fianco in vantaggio Casale

Si riducono quindi le scelte per il centro della difesa rossoblù. Lucumi, che mercoledì in Coppa Italia è stato sostituito per crampi, dovrebbe tornare normalmente in campo dal primo minuto, mentre gli altri tre centrali si contenderanno il posto al suo fianco.

In vantaggio tra i tre sembra essere Casale, che ha riposato sia in campionato contro il Parma, sia mercoledì per il turno di Coppa Italia. Italiano si aspetta molto di più dall’ex biancoceleste e la speranza è che possa tornare quello che giocò titolare nella grande prestazione di Udine. Da quel momento, Casale ha faticato e ha commesso vari errori, ma la volontà di riemergere non gli manca.

Nel duello per la titolarità anche Vitik – in coppia con Lucumi nello 0-0 di andata contro il Torino – ed il neoarrivato Helland. Il norvegese è entrato contro la Lazio al posto di Lucumi e, anche se solo per pochi minuti, si è dimostrato solido e concentrato.

Fonte: Dario Cervellati – Stadio

