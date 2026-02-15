La sfida tra Torino e Bologna di oggi diventa, per la Scozia, quasi un evento culturale. Il match, infatti, segna l’esordio assoluto del calcio italiano su BBC Alba, l’emittente scozzese che trasmette interamente in lingua gaelica e che ha deciso di puntare sul nostro campionato per raccontare i suoi connazionali impegnati all’estero.

Torino-Bologna e la Serie A in Scozia: la motivazione

La scelta non è casuale. Negli ultimi mesi la “colonia scozzese” in Serie A si è allargata sempre di più, fino a toccare quota otto giocatori dopo il mercato invernale. Un dato che, nell’anno del Mondiale, ha convinto la tv pubblica d’Oltremanica ad aprire una nuova finestra sul calcio italiano, trasformandolo in una sorta di palcoscenico per la Tartan Army.

E quale partita migliore per iniziare se non quella che mette di fronte due simboli di questa ondata scozzese? Da una parte il Bologna di Lewis Ferguson, leader tecnico dei rossoblù, reduce da una serata complicata in Coppa Italia ma sempre e necessariamente pronto a rimettersi al centro della scena. Dall’altra il Torino di Che Adams, punto di riferimento offensivo dei granata e volto noto della nazionale scozzese.

La Serie A può avere un nuovo “campo”

Così, mentre in Italia si discuterà di moduli, classifica e obiettivi europei, in Scozia la stessa gara verrà raccontata in gaelico, con toni e colori che riportano alle Highlands scozzesi. Un piccolo esperimento televisivo che unisce due mondi calcistici e che, per una sera, rende la Serie A un po’ più internazionale e decisamente più “scozzese”.

Torino-Bologna sarà, quindi, il primo capitolo di un nuovo racconto sportivo della Serie A. Un vero e proprio derby “scozzese” in salsa italiana che può aprire la strada ad un pubblico nuovo e curioso di scoprire il fascino del calcio italiano… in gaelico.

Fonte: Alessandro Mossini, Corriere di Bologna

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook