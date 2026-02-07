Torna Skoruspski: con lui tra i pali un altro Bologna. I dati

Lukasz Skorupski è pronto a tornare: sarà di nuovo tra i pali in Bologna-Parma, partita valida come ventiquattresimo turno di campionato in programma domani alle 12:30. Il portiere polacco rientra dopo l’espulsione rimediata a Genova, con quell’errore da farsi perdonare. Il Bologna ha bisogno di uno Skorupski nella sua forma migliore, quella della prima parte di campionato pre infortunio. Sì perché i dati mostrano come la squadra con lui tra i pali ha subito molto meno rispetto all’ultimo periodo in cui è stato assente.

C’è un Bologna con e uno senza Lukasz Skorupski

Il 9 novembre il Bologna festeggia al Dall’Ara la vittoria contro il Napoli, ma c’è una nota dolente in quel pomeriggio all’apparenza perfetto: l’infortunio di Lukasz Skorupski. Il portiere polacco esce dopo pochi minuti, si tratta di una lesione muscolare che lo terrà lontano dal campo per più di due mesi. Sarà un caso, ma quella contro il Napoli è l’ultima vittoria casalinga del Bologna in campionato.

Skorupski, delle prime 11 partite di Serie A, ne gioca 10. Per un totale di 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte (contro Roma e Milan, entrambe per 1-0). Nel complesso il portiere polacco incassa 8 gol (meno di 1 di media a partita), mantenendo in 5 occasioni la porta inviolata. In Europa League le sue prestazioni e le sue statistiche non sono da meno. Prima dell’infortunio, Skorupski subisce 3 gol in quattro partite con 1 cleen sheet nella sfida contro il Brann.

Dopo l’infortunio di Skorupski il Bologna vince a Udine senza subire gol, poi entra in un tunnel da cui ancora non riesce a uscire. I rossoblù in 17 partite senza il polacco incassano 22 gol in campionato, con una media per partita sensibilmente aumentata (1,29). In assenza del suo numero 1, il Bologna procede bene in Europa League, ma con Ravaglia tra i pali subisce -pur vincendole- 2 gol in 2 partite. Porta inviolata in Europa solo con il ritorno di Skorupski contro il Maccabi Tel Aviv.

Fiducia e titolarità dopo gli errori contro Celtic e Genoa

Ma ogni rosa ha le sue spine. Dopo il rientro dall’infortunio, Skorupski colleziona due grossi errori nelle prime due partite giocate. Contro il Celtic in Europa League il portiere sbaglia in fase di costruzione e gli scozzesi ne approfittano passando in vantaggio. In campionato contro il Genoa esce in modo sconsiderato e atterra l’avversario che gli aveva rubato palla. La conseguente espulsione è un abbaglio dell’arbitro, ma l’errore rimane. Bisogna però tenere in conto che il polacco è rimasto fermo per due mesi e mezzo. Questo può avere avuto una certa influenza sulle sue prestazioni al rientro.

Mister Italiano lo sa bene e conosce le statistiche del suo giocatore che negli ultimi anni si è dimostrato uno dei migliori in A nel suo ruolo. Accordata la fiducia e scontata la squalifica, Lukasz Skorupski è pronto a tornare in campo per il suo Bologna. Gli servono la titolarità e la continuità per tornare a essere il numero 1 di inizio campionato, per tornare a blindare la porta rossoblù.

Fonte: Marcello Giordano, Resto del Carlino

