Primavera, Trifelli conquista subito la fascia sinistra

Edoardo Trifelli non ha avuto bisogno di molto tempo per lasciare il segno. Arrivato a Bologna durante l’attuale finestra di mercato, il classe 2007 ha debuttato in campionato contro l’Atalanta mostrando immediatamente le proprie caratteristiche sulla corsia mancina. Impiegato come quinto nel 3-5-1-1 di Morrone, ha garantito spinta e continuità per tutta la fascia, dando subito l’impressione di essersi inserito bene nei meccanismi della squadra.

Trifelli, un inserimento già riuscito

Nato a Roma il 23 novembre 2007, Trifelli è arrivato dall’Aquila con la formula del prestito. Come riportato da “Più Stadio” nell’articolo di Davide Centonze, il suo percorso racconta già di un’esperienza maturata anche al di fuori del settore giovanile: nella passata stagione ha infatti giocato in Serie D con la formazione abruzzese, raccogliendo 31 presenze e 4 assist.

Prima ancora, il difensore aveva conosciuto Morrone alla Ternana. Un rapporto nato proprio nella Primavera delle Fere e che oggi rappresenta un elemento importante nel suo ambientamento a Bologna. Conoscere già l’allenatore significa infatti sapere cosa gli viene richiesto, comprendere il suo modo di lavorare e avere maggiore familiarità con l’approccio alla partita.

«Conoscere il mister è un punto a mio favore perché so già quello che chiede, come gioca e l’approccio che vuole alla gara», ha spiegato Trifelli.

Un vantaggio che, alla prima occasione, si è tradotto in campo in una prestazione convincente.

Duttilità e tanta corsa: così Trifelli ha iniziato

Per Trifelli non cambia molto neppure il ruolo. Terzino in una difesa a quattro oppure quinto di centrocampo con una linea a tre alle spalle: entrambe le soluzioni sono già state sperimentate e, a suo dire, entrambe gli permettono di esprimersi bene.

«Mi trovo molto bene in entrambe le posizioni».

Contro l’Atalanta, dunque, l’impatto con il campionato è stato positivo anche dal punto di vista delle difficoltà incontrate. Il giocatore si aspettava un torneo caratterizzato da fisicità e intensità e ritiene di aver affrontato bene il primo appuntamento.

Anche la precedente esperienza con i grandi ha avuto un peso nella sua crescita. Un passaggio che, soprattutto a una giovane età, permette di maturare sotto il profilo del carattere e dell’approccio alle gare.

Adesso, però, c’è già un’altra sfida da affrontare.

Cagliari, un altro banco di prova

Domenica alle 11 la Primavera del Bologna sarà impegnata al CRAI Sport Center di Assemini contro il Cagliari allenato da Alberto Gallego. I rossoblù arrivano all’appuntamento dopo aver vinto all’esordio sul campo dell’AlbinoLeffe.

A decidere la gara è stata la doppietta di Sugamele, a segno all’11’ e al 18’. Nella ripresa il Cagliari ha poi gestito il vantaggio riuscendo a mantenere inviolata la propria porta.

Una squadra che ha quindi già dimostrato di saper ottenere il risultato e conservarlo fino alla fine. Cosa servirà al Bologna? Ritrovare la stessa intensità mostrata nella prima giornata contro l’Atalanta e provare a conquistare l’intera posta in palio.

Trifelli, intanto, è pronto a ripartire dalla sua fascia sinistra, con l’obiettivo di dare ancora una volta corsa e continuità alla squadra.

Un volto nuovo già dentro il gruppo

L’esordio del classe 2007 è stato ancora più significativo considerando che era l’unico volto nuovo presente nell’undici iniziale. La conoscenza con Morrone ha certamente favorito il suo ingresso nei meccanismi della squadra, permettendogli di affrontare la prima partita con una certa familiarità rispetto alle richieste dell’allenatore.

Anche De Luca, rientrato dal prestito al Catanzaro, può essere considerato un nuovo innesto rispetto alla passata stagione, ma per lui il discorso dell’ambientamento era differente.

Per Trifelli, invece, il primo passo è stato particolarmente positivo. Ora l’obiettivo è continuare sulla stessa strada, sapendo che nel corso di una stagione arriveranno anche momenti più complicati da affrontare.

Per il momento, però, il nuovo esterno rossoblù sembra essersi inserito nel modo migliore. E dopo una sola giornata, per Morrone e il suo staff, non è certo un dettaglio.

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