A tutto Odgaard: il Bologna ha bisogno del suo Vichingo

Italiano ha sempre cambiato tanto, praticamente più di tutti, spesso per volontà ma quest’anno anche per necessità: ora però è il tempo per Odgaard di riprendere possesso della trequarti del Bologna. Lasciato a riposo contro il Maccabi, contro cui ha giocato solo cinque minuti, Jens sarà titolare martedì contro il Milan in una sfida dal peso specifico elevato.

Odgaard e il feeling con il Dall’Ara

Il danese classe ’99 ha già segnato sei gol in questa stagione: 2 in Europa League e 4 in campionato. Di questi però solamente due sono arrivati in casa e l’ultimo risale al novembre contro il Salisburgo. L’autunno di Jeens è stato magico, come per tutto il Bologna, poi il calo. Autore del gol contro in Verona che sembrava aver sbloccato definitivamente i rossoblù, sono arrivate le due sconfitte contro Fiorentina e Genoa, ora è il momento del riscatto davanti alla gente di Bologna.

Equilibrio e continuità

Con la partenza di Fabbian verso Firenze la trequarti sarà nuovamente di sua quasi totale proprietà, Italiano sappiamo bene che può adattare diversi profili ma è il 21 rossoblù a dare ciò che realmente serve a questa squadra. L’anno scorso è stata la mossa tattica che ha svoltato la stagione, un collante indissolubile tra centrocampo e attacco, con gol e assist decisivi.

Quest’anno in realtà Jeens è già pronto a superarsi nella quota gol, l’anno scorso si era fermato a sei (tutti in campionato) numero che come abbiamo visto ha già raggiunto. Solo Orsolini e Castro hanno segnato più di lui, ma ora servirà continuità per dare garanzie ad una squadra che spesso in campo non ha trovato i suoi soliti punti di riferimento. Febbraio sarà un mese decisivo tra campionato, Coppa Italia e playoff di Europa League e Odgaard sarà chiamato ad essere decisivo per mettere sui binari giusti una stagione che ogni tanto ha dato segnali di deragliamento.

Fonte: Stefano Brunetti – Corriere dello Sport, Stadio

