Moviola: luci e ombre su Sacchi

La gara Udinese-Bologna si rivela complessa per l’arbitro Sacchi, che riesce a governarla dal punto di vista tecnico ma mostra ancora incertezze sul piano disciplinare. Tra cartellini non estratti, un check al monitor decisivo e valutazioni in campo non sempre puntuali, il quadro complessivo della sua prova rimane oscillante.

Decisioni mancate

Sacchi tende a sorvolare su interventi che avrebbero meritato più severità. Restano infatti senza ammonizione almeno tre episodi evidenti: il contatto di Zaniolo su Miranda (gomito alto, non da rosso perché non sembra volontario, ma certamente da giallo), il ritardo di Bertola su Dominguez e l’intervento di Ehizibue, ancora su Dominguez. Anche l’inizio di gara conferma il trend: Pobega rischia il giallo su Ekkelenkamp all’11’, mentre al 14′ il fallo di Bertola su Castro appare nettamente da ammonizione, ma si lascia correre.

Decisione al monitor

L’episodio chiave arriva sul tiro di Pobega: Ehizibue si gira, ma il braccio destro si apre mentre il gomito disegna un movimento di allargamento. Sacchi inizialmente lascia proseguire, forse anche perché schermato da Karlström, ma Camplone dalla sala VAR lo richiama alla revisione. Le immagini risultano chiare e portano alla decisione corretta: rigore.

Nessun penalty sul braccio di De Silvestri

Sull’altro fronte, il cross di Atta colpisce il braccio sinistro di De Silvestri. L’arto però è aderente al corpo e non aumenta il volume: Sacchi vede bene e lascia giustamente proseguire.

Fuorigioco giusto

Sul lungo lancio di Miranda, Orsolini controlla il pallone – che gli arriva all’altezza dell’ascella, quindi non punibile secondo l’interpretazione più diffusa – ma si trova oltre Kabasele. La rete viene annullata correttamente in campo.

Valutazione degli arbitri

La prestazione dell’arbitro Sacchi in Udinese-Bologna resta globalmente imprecisa: diverse situazioni punibili vengono lasciate correre, come già detto, i due interventi su Dominguez e quello di Zaniolo. La gestione tecnica regge, ma le disattenzioni nel disciplinare pesano sul voto finale.

Camplone 6,5 : preciso e puntuale

: preciso e puntuale Sacchi 5,5: troppe sviste

Fonte: Stadio – Edmondo Pinna, La Gazzetta dello Sport – Matteo Dalla Vite

