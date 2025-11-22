Tommaso Pobega dopo Udinese-Bologna (0-3): «Qui ho trovato un gruppo bellissimo»

Dopo la sosta nazionali, il Bologna è tornato in campo per il dodicesimo turno di Serie A: oggi alle 15 gli uomini di Vincenzo Italiano hanno affrontato l’Udinese allo Stadio Friuli, aggiudicandosi il match per 3 a 0 grazie alla doppietta di un super Tommaso Pobega e al primo gol in rossoblù di Federico Bernardeschi. Queste le dichiarazioni dell’MVP della partita.

Udinese-Bologna 0-3: le dichiarazioni post partita di Tommaso Pobega, autore di una doppietta e MVP del match

«Spero di farne tanti altri, ma i gol sono frutto di azioni di squadra. È bello che riusciamo a dare valore in campo alle cose che proviamo in settimana» ha commentato il centrocampista triestino, sottolineando anche l’ottimo momento vissuto dalla squadra emiliana. Grazie alla vittoria di Udine, i ragazzi di mister Italiano sono addirittura primi in classifica a quota 24 punti, momentaneamente a pari merito con l’Inter e la Roma (impegnati rispettivamente contro il Milan e la Cremonese).

«Qui ho trovato un gruppo bello con cui lavorare, per questo sono voluto tornare. Adesso continuiamo a crescere, margine ce n’è ancora» ha concluso Pobega, che in estate ha ottenuto il rinnovo con il Bologna dopo l’anno trascorso in prestito.

(Fonte: Bolognafc.it)

