Udinese-Bologna, Lo sapevi che…

Quando si parla di Udinese-Bologna, vengono in mente sfide che raramente hanno preso una direzione netta. E in effetti il bilancio lo conferma: negli ultimi anni, quella tra bianconeri e rossoblù è diventata quasi “la partita del pareggio”.

Fortezza friulana

Dal 2020 a oggi, ben otto degli 11 confronti in Serie A sono terminati in parità. Un’anomalia statistica che colloca questa sfida tra le più equilibrate dell’intero campionato, nel passato recente. Quando Udinese e Bologna si incrociano, il pari sembra quasi uno scherzo del destino.

C’è poi un altro dato curioso: la porta dell’Udinese, quando vede arrivare il Bologna al Bluenergy Stadium, viene come blindata. I bianconeri arrivano a questa partita dopo due clean sheet interni consecutivi contro i rossoblù. Non sono però mai riusciti a spingersi fino al terzo: sabato potrebbero aggiungere un ulteriore record tra le loro statistiche da ricordare.

Le difficoltà dell’Udinese con le big

La squadra friulana, però, davanti alle big della classifica sta vivendo un momento complicato. Nelle ultime cinque sfide contro avversarie che iniziavano la giornata nelle prime cinque posizioni, l’Udinese ha segnato una sola volta in quattro gare. Un calo evidente, che, tuttavia, potrebbe essere recuperato da una ritrovata fiducia in casa: dopo un lungo periodo senza vittorie davanti al proprio pubblico, sono arrivate due vittorie consecutive. Un segnale che riapre gli scenari e restituisce il giusto entusiasmo.

Il Bologna che sfida le statistiche

Dall’altra parte, il Bologna arriva a Udine con un altro primato della sua storia: mai in Serie A aveva raccolto 21 punti nelle prime 11 giornate. Il segno tangibile del percorso di crescita rossoblù.

Non solo: fuori casa, la squadra ha cambiato marcia. Dopo un periodo poco brillante e le difficoltà ad esprimersi a pieno fuori dalle mura amiche, ha messo insieme due vittorie e un pareggio nelle ultime tre trasferte, segnando almeno due reti in ognuna delle ultime quattro. Un ribaltamento netto rispetto a qualche mese fa, quando il gol in casa altrui sembrava un’impresa.

Ma non finisce qui, perché è bene mettere l’attenzione su un altro dato: la retroguardia rossoblù è un muro soprattutto nei primi tempi. Solo due reti subite nella prima frazione, nessuno ha fatto meglio. Un contrasto netto con l’Udinese, che invece nella prima metà di gara è una delle squadre più ferite del campionato.

Udinese-Bologna: l’Orso che spaventa l’Udinese

Tra i protagonisti della partita spicca Nicolò Zaniolo: tre gol nelle ultime cinque partite, un rendimento che non gli riusciva da tempo. Per il numero 22 si tratta della sua migliore partenza realizzativa in Serie A dai tempi della Roma.

Ma questo non può spaventare i rossoblù. Perché c’è la statistica che i tifosi del Bologna conoscono bene: Riccardo Orsolini contro l’Udinese si esalta. Tre gol e tre assist ai friulani, numeri che lo rendono quasi il tallone d’Achille dei bianconeri. E con i suoi 5 gol in campionato, Orso si presenta a Udine con un biglietto da visita che fa rumore.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di 1000 Cuori Rossoblu e segui la nostra pagina Facebook